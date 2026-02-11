Contrató Diego Castañón el préstamo con los intereses más caros para Tulum

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL, 9 de febrero.– Como una muestra más del manejo turbio del préstamo que contrató, el alcalde Diego Castañón Trejo no sólo adquirió una deuda innecesaria para un municipio con alta liquidez, sino que contrató el crédito con los intereses más caros del mercado financiero, violando la legislación de deuda pública y haciendo más onerosa la carga para el pueblo de Tulum.

Todo esto fue para favorecer con el contrato al banco Banorte, con base histórica en Monterrey, Nuevo León, entidad que considera suya de manera adoptiva el alcalde de Tulum y donde tiene a su familia, socios e intereses económicos.

Para eso inclusive violó la Ley de Disciplina Financiera federal y la Ley de Deuda Pública estatal, al no realizar el proceso competitivo entre al menos dos bancos para escoger el crédito que fuera más barato, además de establecer condiciones que elevaron el costo final del dinero, cuando al menos había otros cuatro bancos que ofrecían intereses más bajos.

Una vez obtenida la autorización del cabildo para endeudar al municipio hasta por 76 millones de pesos, Diego Castañón finalmente contrató un crédito por 50 millones de pesos el 15 de diciembre del 2025, conforme a lo indicado en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado, administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Quintana Roo.

Alli dice que el plazo del empréstito es por 9 meses, pero con una tasa efectiva de 9.18 % en intereses, lo que significa que el municipio pagará al final del plazo 4 millones 590 mil pesos en intereses y otros cargos, que representan erogaciones de alrededor de 510 mil pesos mensuales en intereses.

Pero al mismo tiempo, bancos como BBVA México, Banco del Bajío y Santander establecieron intereses más baratos a los municipios de Cajeme, Uruapan y Colima, respectivamente, que contrataron cantidades similares a finales de año, y también Bancrea cobrará menos a Playa del Carmen por su crédito contratado a escondidas.

En cambio, los registros de deuda muestran que Banorte era el banco que más caro cobraba los préstamos en el último trimestre del 2025.

Municipios con créditos más baratos que Tulum

La tasa para Tulum es más alta que la obtenida cuatro días antes por el municipio de Cajeme, Sonora, que el 11 de diciembre del 2025 contrató un crédito de corto plazo igual, por 50 millones de pesos.

Con una calificación crediticia semejante, Cajeme contrató el crédito con banco BBVA México, que le dio el dinero con una tasa de interés efectiva de 7.91 %, es decir, 1.27 % más barato que el préstamo de Banorte a Tulum.

Por eso, el municipio del estado de Sonora pagará en intereses 3 millones 955 mil pesos, es decir, 635 mil pesos menos que Tulum, y su gasto mensual por el costo del dinero será de 329 mil pesos.

Además, la tasa efectiva de Tulum es alta por otros costos, ya que terminó siendo mayor a la del municipio de Playa del Carmen, un municipio con la misma calificación crediticia.

Playa del Carmen tiene una sobretasa igual a la de Tulum, de 2.5 % sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Referencia o TIIE, pero pagará una tasa efectiva menor, de 7.77 %, para su crédito adquirido a espaldas de los playenses.

Lo anterior significa que otros costos, como altas comisiones bancarias, habrían inflado el precio final del dinero prestado por Banorte a Tulum, y por eso tiene una tasa efectiva más alta en 1.41 % que Playa del Carmen, el cual contrató su crédito con el banco Bancrea.

En cambio, Cajeme logró, además de menores comisiones, que su sobretasa fuera muchísimo menor a la de Tulum, pues apenas es de 0.79 %, lo que significa que la oferta de dinero de BBVA México fue más barata en 1.71 % que la de Banorte.

El crédito contratado por Diego Castañón a nombre de Tulum también fue más caro que un crédito a corto plazo contratado por el municipio de Colima igual el 11 de diciembre, el cual es por 55 millones de pesos.

Colima tiene menos presupuesto, menos recursos de libre disposición y menos liquidez que Tulum, factores que debía elevarle el costo del dinero, pero sólo pagará una sobretasa de 0.55 % y una tasa efectiva de 7.71 % de intereses por el dinero que le prestó el banco Santander, así que aquí también se tiene otro financiamiento más barato que el de Banorte para Tulum.

Préstamo contratado a sabiendas de que era el más caro

El Registro Público Único federal de obligaciones y financiamientos, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene otros casos de municipios que contrataron préstamos en el último trimestre del 2025 y obtuvieron intereses más baratos que Tulum.

Uno de ellos es Uruapan, Michoacán, asediado municipio con una calificación crediticia por debajo de la de Tulum y considerado en quiebra técnica, pero su crédito contratado el 7 de noviembre del 2025 con Banco del Bajío, por 55 millones de pesos, tiene mejores condiciones que el préstamo contratado por Diego Castañón, pues obtuvo una sobretasa de 1.90 % y tasa efectiva de 8.98 %.

Más importantes es que el Registro de la SHCP muestra también que, en ese período del 2025, Banorte era el banco que cobraba los más altos intereses por préstamos de corto plazo a municipios.

Así se los aplicó al municipio de Álamos, Sonora, al que le cobra 1.75 % de sobretasa y tasa efectiva de 8.64 % por un préstamo de sólo 9 millones 400 mil pesos, contratado el 6 de noviembre del 2025.

Y el más oneroso crédito de Banorte para un municipio se lo aplicó a Navojoa, también de Sonora, al que le cobra sobretasa de 1.70 %, pero una tasa efectiva de 11.12 %, por un préstamo de 32 millones de pesos contratado el 8 de diciembre de 2025.

Esta es evidencia de que Banorte vendía más caro los préstamos de dinero, pero a pesar de eso Diego Castañón Trejo adquirió el crédito de 50 millones de pesos a nombre de Tulum con estos banqueros de raíz regiomontana.

El alcalde presume ser muy capaz para las finanzas, igual que su tesorero, Vicente Aldape Moncada, por lo que la contratación de un crédito con Banorte a pesar de ofrecer las peores condiciones del mercado fue una decisión planeada, porque además, para poder ejecutarla, tuvieron que violar abiertamente la Ley de Deuda Pública estatal y la Ley de Disciplina Financiera federal.

Ambas leyes obligan a los municipios a contratar las obligaciones de corto plazo invariablemente en las mejores condiciones del mercado, es decir, las menos costosas para la hacienda municipal.

Y para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado deben implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras.

Hasta la fecha no hay registro de que el gobierno de Diego Castañón haya realizado ese proceso competitivo con por lo menos dos bancos que presentaran sus ofertas de crédito, porque no hay acta de asignación del crédito publicada por la comuna, como si lo hizo, al contrario, Playa del Carmen.

Otra irregularidad de la contratación del crédito es que Diego Castañón no lo ha inscrito en el Registro Público Único federal, por lo que mantiene oculta la operación a la SHCP, a pesar de que el 15 de enero pasado se le venció el plazo legal para hacerlo.

Tampoco ha publicado en el portal oficial del ayuntamiento de Tulum el contrato del oneroso crédito, en el cual deben constar las condiciones o comisiones que elevan tanto la tasa de interés efectiva cobrada por Banorte, lo cual es otra obligación violada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.