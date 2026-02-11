Nacional

Descarta Sheinbaum que Trump evalúe salirse del T-MEC: “Nunca lo ha dicho en las llamadas”

11 febrero, 2026
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno de Estados Unidos esté considerando abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como se ha especulado recientemente.

Durante la conferencia matutina, afirmó que en la llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump no hubo ningún planteamiento en ese sentido y subrayó que el acuerdo comercial es fundamental para ambas naciones.

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en la llamada, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial. Entonces no hay ningún mensaje en ese sentido”, expresó.

La mandataria añadió que el proceso de revisión del T-MEC “va bien” y anunció que este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá a la conferencia para ofrecer detalles sobre el avance de las negociaciones.

En otro tema, respecto a la presencia de capacitadores o personal de Estados Unidos en territorio mexicano, explicó que estas acciones deben ser autorizadas por el Senado y forman parte de ejercicios de cooperación que se realizan desde hace años, por lo que no se trata de algo nuevo.

