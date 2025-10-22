Convocan a participar en concursos con motivo del Janal Pixan 2025 en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen invitó a las familias playenses a participar en los diversos concursos que se llevarán a cabo en el marco de las festividades del Janal Pixan 2025, con una bolsa en premios de casi 200 mil pesos.

Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, director general del Instituto, agradeció el respaldo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, para mantener viva esta antigua tradición de la península de Yucatán, para honrar la memoria de los fieles difuntos.

Las y los interesados en participar en alguno de los certámenes deberán presentarse en la Subdirección de Vinculación y Desarrollo Cultural del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, ubicada en avenida CTM entre avenida 115 y 125, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El último día para inscribirse es el 30 de octubre. Para mayor información se puede acceder al link https://goo.su/M41cPK.

En el concurso de Altares los participantes representarán a una entidad de México. La participación podrá ser individual o grupal. Los tres primeros lugares se llevarán 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente.

Por lo que toca al concurso de disfraces “Pixan Peek” categoría canina, se realizará el 31 de octubre en la Plaza 28 de Julio y tendrá un primer premio de 20 mil pesos.

Los Alebrijes Mexicanos serán para niñas y niños de 4 a 9 años de edad. Se deberá presentar una carta responsiva de los padres de los concursantes. El ganador obtendrá 10 mil pesos el día 1 de noviembre en la Plaza 28 de Julio.

El concurso de Disfraces en su categoría grupal estará abierto para mayores de 13 años de edad. Los grupos tendrán un mínimo de 3 personas y máximo de 5. El primer sitio se llevará 20 mil pesos.

Y el certamen de Catrín y Catrina en la categoría de Pareja, será para mayores de 13 años de edad. El premio para los triunfadores consistirá en 16 mil pesos.

“Vamos a repetir el éxito del año pasado. Las familias playenses tienen una gran imaginación y les gusta participar en este tipo de tradiciones. Playa del Carmen será de nueva cuenta el epicentro cultural de Quintana Roo”, indicó Ernesto Santiago Martínez Cuéllar.