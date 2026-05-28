Convocan a protesta en Tulum por restricciones en el Parque del Jaguar

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TULUM.- La inconformidad por las restricciones y el modelo de operación del Parque del Jaguar volvió a escalar en Tulum, luego de que ciudadanos y prestadores de servicios turísticos convocaran a una manifestación para este viernes 29 de mayo, a las 10 de la mañana, en el acceso tradicional ubicado en la Plaza de Artesanos.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, los organizadores aseguraron que la movilización no tiene tintes políticos ni pertenece a algún colectivo, sino que surge —afirman— de habitantes preocupados por las afectaciones económicas y las nuevas condiciones de acceso implementadas en la zona turística y de playas del destino.

Uno de los organizadores, Juan José Elías Moguel, explicó que el objetivo principal es exigir cambios en la operación de los accesos administrados dentro del polígono del Parque del Jaguar, particularmente en lo relacionado con la venta de accesos y las restricciones que, aseguran, han impactado tanto a trabajadores como a visitantes.

Entre las principales demandas se encuentra que Grupo Mundo Maya retire las taquillas instaladas en el acceso tradicional y en el acceso sur conocido como Kore, limitando la comercialización de sus productos únicamente al Centro de Atención a Visitantes (CATVI).

Asimismo, los convocantes solicitaron que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) sea la única instancia encargada de operar las taquillas en ambos accesos y que se flexibilicen las políticas actualmente aplicadas en la zona costera.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por los ciudadanos, también buscan que las playas públicas mantengan un acceso verdaderamente libre y que la experiencia para turistas nacionales y extranjeros sea más accesible y amigable.

En ese sentido, señalaron que esperan una atención enfocada en la hospitalidad y la facilitación turística, y no en medidas restrictivas o de control excesivo.

Otro de los planteamientos de los manifestantes es que el ingreso a la Zona Arqueológica de Tulum sea opcional únicamente para quienes deseen recorrer el sitio histórico, separándolo del acceso general a las playas y espacios públicos de la zona.

La convocatoria ocurre en medio del creciente debate generado en Tulum por las medidas implementadas tras la creación del Parque del Jaguar, proyecto federal que en los últimos meses ha provocado inconformidad entre artesanos, lancheros, taxistas, comerciantes y otros sectores vinculados al turismo, quienes sostienen que las nuevas reglas han afectado la movilidad, la afluencia de visitantes y la economía local.

Fuente: Cambio22