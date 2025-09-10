Coordinador parlamentario de Morena, indignado por señalamientos de traslado del Poder Judicial del Estado a Cancún

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la XVIII Legislatura, diputado Jorge Sanén Cevantes, negó los recientes señalamientos que aseguran que al declararse a Cancún como sede del nuevo Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, esto implica que comenzará el traslado del Poder Judicial hacia la zona norte.

Afirmó que son mentiras y que solo se intenta confundir a la ciudadanía al asegurar hechos infundados y que no corresponden con la realidad, ya que de ninguna manera esto significa que Chetumal dejará de ser la capital, que es algo que se ha venido manejando desde antes que entrara en funciones el actual gobierno con la única intención de politizar y generar incertidumbre.

“El Poder Judicial sigue teniendo su sede Chetumal, en la capital del Estado, lo que se acaba de crear que es el Órgano de Administración Judicial, que está naciendo y que tendrá su sede en la ciudad de Cancún, eso es lo que se publicó en el Diario Oficial del Estado, pero el Poder Judicial seguirá teniendo su sede como los tres Poderes del Estado, que están y estarán siempre en la capital, no se van a ningún lado. Habría que ver quien lo publicó, porque se basan en una verdad descomponiéndola para poner y generar polémica e incertidumbre en la ciudadanía”, afirmó el morenista.

El legislador aseveró que este nuevo Órgano de Administración Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura, no tiene nada que ver con la impartición de justicia y su función es básicamente administrar el presupuesto del Poder Judicial y las contrataciones y remociones del personal, por lo que, a su parecer, el hecho de que vaya a despachar desde la zona norte de ninguna manera afecta o influye en el desempeño y las labores del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Insistió en que, con pleno conocimiento de que al sugerir un cambio de sede causa controversia, es que se ha difundido hasta de mala fe esta versión, ya que Chetumal es y seguirá siendo la capital de Quintana Roo.

“No tiene nada que ver en sí con el Poder Judicial, es una parte, un órgano nuevo que se crea con este nuevo Poder Judicial, renovado, y tiene como función la parte administrativa del Poder Judicial, no tiene nada que ver con la impartición de justicia. Siempre han querido hacerle creer a la gente, que los poderes se van a Cancún cuando no ha sido así; lo hicieron cuando la gobernadora asumió, que dijeron que se iba a llevar el Poder Ejecutivo a Cancún; también salió una versión de que el Poder Legislativo se iba a Cancún, y ahora salen con esta payasada, es una mentira”, finalizó.

Fuente: Cambio22