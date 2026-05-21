Crece inconformidad social por apagones en Quintana Roo; bloqueos y protestas se extienden en varias ciudades

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PLAYA DEL CARMEN.- La creciente ola de apagones registrados en distintos municipios de Quintana Roo comenzó a detonar un clima de inconformidad social que ya se refleja en bloqueos, protestas vecinales y exigencias directas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente en ciudades como Playa del Carmen y Cancún.

En Playa del Carmen, habitantes de diversos fraccionamientos realizaron bloqueos sobre la avenida Constituyentes luego de permanecer más de 24 horas sin suministro eléctrico en colonias como Palmas I, Misión de las Flores, Xcacel y Almazara. Los vecinos denunciaron afectaciones provocadas por las altas temperaturas, pérdidas de alimentos y fallas constantes en el servicio.

La manifestación escaló hasta provocar caos vial en distintos puntos de la ciudad, mientras elementos policiacos y de la Guardia Nacional acudieron para resguardar la zona y facilitar el diálogo entre colonos y representantes de la CFE.

De acuerdo con los habitantes, el descontento aumentó luego de que autoridades de la paraestatal incumplieran el plazo prometido para restablecer la energía, situación que llevó a los vecinos a mantener el cierre vial durante varias horas hasta lograr acuerdos para la reconexión gradual del servicio.

De manera paralela, también se registraron protestas en la zona de In House, donde vecinos bloquearon momentáneamente vialidades tras nuevos cortes eléctricos.

La tensión social también alcanzó a Cancún. Vecinos de la privada Humano, en el fraccionamiento Prado Norte, bloquearon las avenidas Chetumal y Tulipán durante la noche para exigir atención inmediata por parte de la CFE.

Los habitantes denunciaron que cerca de 60 viviendas permanecían sin electricidad, afectando especialmente a familias con adultos mayores y personas enfermas que requieren medicamentos refrigerados. Incluso, algunos vecinos aseguraron haber perdido insulina y otros productos médicos debido a las fallas eléctricas.

Según los afectados, personal de la CFE les informó que la zona requiere un transformador de mayor capacidad, aunque hasta ahora no existe una fecha definida para resolver el problema.

A la par de las protestas ciudadanas, la CFE reconoció recientemente afectaciones en Playa del Carmen derivadas de daños en cableado subterráneo de la red de distribución. La empresa informó que desplegó un operativo de emergencia para construir un circuito aéreo alterno y restablecer el servicio en la zona poniente de la ciudad.

Sin embargo, durante los trabajos también surgieron manifestaciones de habitantes de asentamientos irregulares que exigían ser reconectados al suministro eléctrico.

El aumento de los apagones y las movilizaciones ciudadanas comienza a generar preocupación entre habitantes de distintos municipios, especialmente ante las elevadas temperaturas que se registran en la entidad y el temor de que las fallas continúen durante las próximas semanas.