Playa del Carmen refuerza protección de tortugas marinas

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, refrendó el compromiso de su gobierno con la protección y conservación de las tortugas marinas que cada año llegan a las costas del municipio para anidar, mediante la entrega de kits de trabajo al personal técnico del Programa Municipal de Protección y Conservación de Tortugas Marinas.

Durante el evento, realizado en la playa del hotel Grand Velas, la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer las acciones coordinadas para preservar estas especies protegidas y mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Acompañada por la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza Ramírez, señaló que en Playa del Carmen existe un trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, además de la participación de la sociedad civil, instituciones académicas y el sector privado para impulsar la conservación ambiental.

En las primeras semanas de la temporada 2026 ya se han detectado más de 30 nidos de tortugas marinas en distintos puntos del litoral playense, informó el gobierno municipal.

“En Playa del Carmen estamos comprometidos con la protección de nuestra riqueza natural y con el cuidado de las especies que forman parte de nuestro patrimonio ambiental. La conservación de las tortugas marinas es una responsabilidad compartida”, expresó Estefanía Mercado.

El programa municipal tiene como objetivo proteger las poblaciones de tortugas marinas que arriban al municipio, además de promover acciones de concientización ambiental entre la ciudadanía y las autoridades.

Playa del Carmen cuenta con 87 kilómetros de costa, donde anidan cuatro especies de tortugas marinas: caguama, blanca, carey y laúd, todas protegidas bajo la NOM-059 y sujetas a lineamientos especiales establecidos en la NOM-162.

El programa es coordinado desde 2012 por la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, mientras que en 2014 se integró un comité especializado para fortalecer las estrategias de protección y conservación.

Las autoridades destacaron que además del impacto ambiental positivo, las acciones generan beneficios sociales mediante la participación de voluntarios, prestadores de servicios turísticos y organizaciones civiles, fomentando la educación ambiental y la protección de la vida silvestre.