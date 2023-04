Cristian Castro es acusado de presuntamente ofrecerle a una modelo un encuentro íntimo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante mexicano Cristian Castro está nuevamente en la polémica, pero esta vez por presuntamente ofrecerle a la modelo argentina Rocío Galera un trabajo a cambio de un encuentro íntimo. La joven hizo públicas las conversaciones y los audios que tuvo con el intérprete de “Azul”, quien empezó la conversación al proponerle filmar un videoclip, sin embargo, después le dijo que realmente le gustaba y quería algo más.

El llamado “Gallito Feliz” no deja de estar en el ojo del huracán, pues después de que se convirtiera en tendencia por quitarse la ropa en pleno concierto junto al dúo Miranda!, ahora regresa a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez por presuntamente acosar a una modelo argentina a la que le ofreció un encuentro íntimo después de que le dijera que la quería conocer para que fuera parte del video de su nueva canción que llevaría el nombre de “París es una trampa”.

En la cuenta de Instagram, @cristiancastromaltratador, que ha expuesto algunas actitudes de acoso por parte del cantante de “Lloviendo estrellas”, retomaron las conversaciones y los audios que el artista, de 48 años, le envió a Galera. En algunas de las grabaciones se puede escuchar cómo el intérprete le comienza a decir que es “hermosa” y le pregunta si tiene 24 o 25 años, posteriormente le hace un comentario sobre una foto que tiene enfrente de la Torre Eiffel.

Posteriormente, el hijo de Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés tiene una presunta llamada con la joven en la que le dice que tiene pensado grabar el video de “París es una trampa”, en donde posiblemente ella sería la modelo. Primero, Cristian le pidió que viajara a Uruguay sola “así tenemos algo más íntimo que me encantaría”, se lee en uno de los chats, para después argumentar que había que transmitir al público que hay “piel y química”.

“Cielo, lo estuve pensando y para hacer un video como el que necesito, tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo que me encantaría”, le dijo supuestamente el número que tiene registrado como Cristian Castro, por lo que la joven le contestó “Pero no es eso lo que me dijiste, no entiendo a qué quieres llegar”, pues de acuerdo primero le había dicho que podía ir con acompañante.

“Te soy sincero, mi vida, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobre actuado. Estoy esperando la foto de tu DNI para sacarte el pasaje”, añadió Castro, así que la modelo argentina se limitó a responder: “Me dejas helada, no creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente, creí q eras otra clase de persona cuando hablamos y no me interesa”, sentenció Rocío Galera, quien también había destapado los mensajes que le envió el exfutbolista Mauro Icardi, pese a estar casado desde 2014.

Fuente: El Heraldo de México