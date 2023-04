¿Cuánto pagó Ayuntamiento de Veracruz a Yeri MUA para pasear en su carnaval?

Comparte esta Noticia

AGUA DULCE.- La influencer veracruzana Yeri MUA de nueva cuenta causó revuelo al revelar la cantidad que cobró por saludar arriba de un carro alegórico durante poco más de dos horas, en el paseo de Carnaval celebrado este fin de semana.

La “Bratz Jarocha” participó en el segundo paseo de las fiestas carnestolendas del Municipio de Agua Dulce, donde era esperada por miles de personas que desde temprano arribaron para saludarla.

Sin embargo, en su recorrido algunos asistentes le lanzaron huevos, lo que provocó la molestia de la actual reina del carnaval de Veracruz, quien horas después publicó un video en su cuenta de TikTok, donde arremetió contra estas personas y en forma de burla reveló el monto recibido del ayuntamiento para participar en su carnaval.

“(Me pagaron) 250 o 300 mil pesos por venirte a hacer así (saludar) a Agua Dulce, lánzame los huevos que quieras, pero yo esta noche me regreso a mi casa con 250 mil o 300 mil pesos, que me sigan pagando, si me pagan por lanzarme huevos que me sigan lanzando, yo voy a hacer en dos horas, una cantidad de dinero que tú en perra vida harás”, expresó en su video.

El ayuntamiento de Agua Dulce, por su parte, reconoció que el sábado 15 de abril, cuando se presentó La Bratz Jarocha, fue el día con más asistentes al paseo de la alegría, incluso el desfile concluyó cerca de las dos de la madrugada del domingo, donde sus fieles seguidores se quedaron hasta el final.

En esta ocasión, la influencer mostró una actitud agradable con sus seguidores, aunque se sabe que no concluyó el paseo, ya que cuadras antes del parque central fue bajada de su carro alegórico, tras el choque de dos unidades remolcadoras, por lo que su equipo de seguridad decidió resguardarla.

