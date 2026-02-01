Dan a conocer a ocho aspirantes a la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Gobierno dio a conocer la lista de personas postuladas para ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo, una vez cerrado el proceso de convocatoria y consulta previa al nombramiento, tras la renuncia de María López Urbina.

En total se registraron ocho aspirantes, tres mujeres y cinco hombres, la mayoría con formación en Derecho, Seguridad Pública y derechos humanos. De este grupo, la Secretaría de Gobierno seleccionará los perfiles que serán presentados a la gobernadora Mara Lezama para la designación final.

Entre los postulados se encuentra César Alberto Bautista Góngora, quien se autopostuló. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Campeche, cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo con especialización en Derechos Humanos, así como doctorado en Ciencias Jurídicas. Desde 2018 labora en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, donde ha sido Policía Ministerial de Investigación y Fiscal del Ministerio Público en el Distrito Sur. También se desempeña como docente universitario.

Otra aspirante es Bibian Melbilui Castillo Dzul, postulada por personas expertas y diversas asociaciones civiles. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y cuenta con capacitación especializada en servicios periciales, prevención del delito, trata de personas y derechos humanos. Ha ocupado cargos en la Fiscalía General del Estado, así como en el Instituto Quintanarroense de la Mujer y actualmente es directora de Recursos Humanos en una empresa de seguridad privada.

También fue postulada Haydé Saldaña Martínez, exfuncionaria municipal, respaldada por múltiples organizaciones civiles. Es licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación, y cuenta con una amplia trayectoria en el Ayuntamiento de Benito Juárez, donde ocupó cargos relacionados con desarrollo social, atención a mujeres, relaciones públicas y asesoría jurídica.

El cuarto aspirante es Dianels Roberto Ramírez Cazarez, licenciado en Seguridad Pública y postulado por la madre de una joven desaparecida. Desde 2023 forma parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo como asesor especializado en la materia y cuenta con capacitación en derechos humanos y búsqueda de personas.

Asimismo, se autopostuló José Alberto Clara Alejandro, licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Procesal Penal y doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Cuenta con experiencia en fiscalías de Quintana Roo y Oaxaca, así como en actividades electorales y asesoría jurídica.

La sexta aspirante es Martha Verónica Ku Martínez, postulada por organizaciones feministas y de mujeres mayas. Es ingeniera en sistemas de producción agroecológicos, con maestrías en educación intercultural y derechos humanos. Ha trabajado en el ámbito académico y actualmente labora en la Secretaría de las Mujeres del estado, en el área de atención a la violencia de género.

También se registró Roger Mauricio Barboza Vega, licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, con una larga trayectoria en la Comisión de los Derechos Humanos del estado, donde ocupó diversos cargos directivos, además de haberse desempeñado como vocal secretario del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Finalmente, Luis Eduardo Cáceres González, postulado por una persona experta, es licenciado en Seguridad Pública, con maestría en Criminología y doctorado en Neurociencias Educativas. Ha trabajado en la Comisión de Búsqueda estatal y actualmente labora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, en el área de atención a víctimas de violencia familiar y de género.