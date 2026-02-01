Autoriza Semarnat parque eólico en ejidos cercanos a Chetumal y Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción y operación de un parque eólico de capital privado en la zona cañera del municipio de Othón P. Blanco, en las inmediaciones de Chetumal, con una inversión proyectada superior a 182 millones de dólares.

El proyecto, denominado Parque Eólico Vientos del Caribe, será desarrollado por la empresa Eólica del Rocío S. A. de C. V. y se contempla su instalación en terrenos arrendados de los ejidos Sergio Butrón Casas y Juan Sarabia, a 14.09 kilómetros de la capital de Quintana Roo.

De acuerdo con la MIA, el acceso al sitio será por la carretera Chetumal–Escárcega, y los terrenos se localizan a 7.47 kilómetros al suroeste de la laguna de Bacalar, así como a 1.76 kilómetros al norte de la localidad de Carlos A. Madrazo y 1.64 kilómetros al norte de Sergio Butrón Casas.

El parque eólico tendrá una capacidad instalada promedio de 208 megawatts y una capacidad de generación de 200 megawatts, mediante la instalación de 52 aerogeneradores Vestas, cada uno con una potencia nominal de 4 megawatts. Las obras abarcarán la preparación del sitio, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento del complejo.

Los aerogeneradores se distribuirán en una superficie total de 1,871.212 hectáreas, de las cuales 209.394 hectáreas estarán ocupadas por obras permanentes, como cimentaciones y plataformas, subestación elevadora, línea de transmisión, caminos de acceso, derechos de vía, torres meteorológicas y redes de cableado de media tensión.

“El objetivo principal del proyecto es aprovechar la energía cinética del viento para transformarla en energía eléctrica y suministrarla al Sistema Eléctrico Nacional, contribuyendo a la producción de energía limpia”, señala el documento autorizado por Semarnat.

Para su interconexión, el parque se enlazará con la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en Xul-Ha, mediante una línea de transmisión de aproximadamente 14 kilómetros de longitud, que contará con 70 torres de alta tensión.

La obra implicará el desmonte de 38.502 hectáreas de selva mediana, tendrá un periodo de construcción estimado de dos años y dos meses, y generará alrededor de 360 empleos temporales durante esta fase, así como 15 empleos permanentes en la etapa de operación.

Cada aerogenerador contará con una torre de 170 metros de altura, equipada con tres palas de 78 metros de longitud, montadas sobre cimentaciones circulares de 23 metros de diámetro. La empresa indicó que no se realizarán excavaciones mayores a 1.1 metros de profundidad y que se contemplan 13 posiciones de reserva adicionales para una eventual reubicación de equipos.

Eólica del Rocío, asociada con la firma española Idea Energía, estimó una inversión total de 182 millones 720 mil dólares, de los cuales 145 millones 600 mil dólares corresponden al costo de los aerogeneradores. No obstante, estos montos fueron calculados a finales de 2021, cuando se presentó la MIA, por lo que la inversión final podría incrementarse debido a la inflación acumulada, quedando pendiente confirmar si el proyecto se mantiene en los términos originalmente planteados.

Con información de Cambio22