Dan golpiza a sujeto que arrojó una botella a Santa Fé Klan, durante concierto.

Comparte esta Noticia

En redes sociales circula un video de Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, quien en una de sus presentaciones se molestó por la agresión de una persona del público que le avienta lo que parece ser una botella con líquido.

El intérprete de éxitos como “Debo entender”, “Así soy” y “Te iré a buscar”, alcanza con la mano a detener el artículo que va en contra de su cara, mientras se le escucha molesto decir “¡Qué onda cab…”.

El cantante le pide subirse para arreglar el altercado a golpes, mientras equipo de seguridad se acerca al rapero para evitar algún altercado.

En otra escena del video, se escucha a al público molesto pidiendo que saquen al susodicho, que nunca aparece en la toma, “Sácalo carnal, ¿o no pueden para ayudarles?” dice mientras intenta bajar del escenario para hacerlo él mismo.

En otro video se observa que la gente de seguridad se lleva al agresor, pero en el camino otros asistentes comenzaron a golpearlo.

Ante esta situación, el rapero les pide que se calmen, y que dejen en paz al sujeto para que se lo puedan llevar.

Pero muy pocos hicieron caso y le sigan dando una paliza, aunque según gente del público, solo salió con varios golpes y heridas en la cabeza, por su propio pie.

Después Santa Fe pide al público que se tranquilice, para continuar su concierto.

Ante esta situación, sus seguidores le mostraron su apoyo en las diferentes páginas donde circula el video.

“Qué coraje. De los artistas más humildes que he conocido y luego se preguntan por qué algunos artistas se les sube si vienen de abajo”, “¿Por qué no respeta la gente? Si no les gusta pues está bien, pero por qué actuar así, qué mal”, “Qué maña de andar tirando cosas”, “Si no les gusta a qué van”, fueron algunos de los comentarios