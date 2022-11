Danna Paola sufre terrible accidente durante su concierto XT4S1S Tour.

Comparte esta Noticia

Ayer dio inicio el XT4S1S Tour desde el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, el primer show de la nueva gira tuvo que terminar antes de lo previsto debido a que Danna Paola sufrió un terrible accidente en el escenario que le dejó la ceja abierta.

Tras encender el ánimo de los asistentes con algunas de sus canciones, la actriz y cantante de 27 años de edad tuvo una caída que tuvo en el escenario que le dejó la ceja abierta, motivo por el cual se vio obligada a pausar el show durante algunos minutos para poder recibir atención médica.

La intérprete de ‘XT4S1S’ regresó al escenario con la cara vendada para seguir deleitando a los presentes con su repertorio musical, mismo que le ha convertido en una de las artistas mexicanas más escuchadas de las plataformas digitales en lo que va del año.

Abrazando un peluche del Dr. Simi, Danna Paola recordó todas las complicaciones que tuvo que enfrentar para poder llevar a cabo su tour, motivo por el cual decidió continuar con el espectáculo: “Después de todo lo que he pasado esta noche, después de todo lo que he pasado estos meses, no pienso dejar este escenario hasta que termine”.

Finalmente, prometió darlo todo en el escenario: “Que verguenza esto pero bueno así pasa, the show must go on, estoy bien gracias a Dios, puedo cantar, veo bien, el médico me quería llevar al hospital y no voy a permitir eso, estamos al 100, vamos a darlo todo, les prometo que voy a dar lo mejor de mí hasta que mi salud me lo permita en este momento”.

De acuerdo a información que circula en Internet, Danna Paola es una de las artistas más populares en México y para prueba de ello tenemos el hecho de que tiene 34.7 millones de seguidores en Instagram y más de 10.9 millones de personas escuchan su música en Spotify.