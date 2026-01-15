De tajoneadas y el zipizape Verde-Morena

Comparte esta Noticia

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

En los últimos días, en voz alta en el escenario nacional y a sotto voce en los corrillos locales, el choque entre los Verdes y Morena se ha acentuado y no se descarta que, para el proceso electoral de 2027, que inició adelantado en San Luis Potosí y Quintana Roo, puedan llegar a las urnas como rivales. Renán Sánchez Tajonar, el líder estatal de los primeros, dice “que están listos para ir solos”.

En ambos estados, con distinto ropaje, la bronca en el fondo es la misma: el Partido Verde los tiene por pago de servicios al poder legislativo federal -leyes ganadas por mayoría-, y Morena cree que la cuenta está saldada y no va a ceder Quintana Roo. De allí las bravatas de Sánchez Tajonar, que son eso, meras bravatas. Siempre ha gustado de los desplantes de torero en plaza llena.

Por cierto, Sánchez Tajonar, líder también del Congreso estatal, en la última semana del 2025, entre fiestas de diciembre, imbuido por la generosidad de esos días, dio a la actual legislatura a un nuevo récord: al otorgarse a sí misma una partida de 532 millones para este año, la hizo la diputación más cara de México (21 millones por diputado) respecto de su población.

“Son como ladrones en la noche”, dirían los moralistas, bíblicos, pero no hay que hacerles caso, pues no habría quien cerrara la celda. Nuestras legislaturas tienen ya otro récord: son de las más erráticas del país. Va un botón: ayer la Suprema Corte modificó la ley de la universidad judicial estatal por ir contra los derechos humanos y ser inequitativa. Yerran hasta en lo más elemental.

Mas dejemos diputados, y tajoneras, y vamos al asunto Verde-Morena. La unción de candidatos toca al Palacio Nacional, pero hay más qué considerar. Verbigracia el arribo de “Kike” Vázquez para ir por Tulum. Sería una broma si no fuera porque llegó acompañado por Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velazco y hasta Gino Segura… Dos alfiles guindas y dos Verdes muy verdes.

Esto da idea del jaloneo.

Por ahora -los escenarios cambian en un día-y con afán salomónico, es posible que, por la mayoría legislativa federal se evite la ruptura y el Verde quede con uno de estos estados. En uno gobiernan ya, pero el otro es gran monedero y están en casa. Mar de piratas es el Caribe y tienen a Quintana Roo como botín político. Ojalá me equivoque, pero la primera ley de Murphy dice que no.