Celebra Andy López Beltrán registro de 11 millones de militantes de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena alcanzó y superó la meta de afiliación que se fijó hace un año, al registrar a más de 11 millones de ciudadanos como militantes, con lo que se convirtió en el partido político más grande en la historia del país, informó Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del instituto político.

A través de redes sociales, López Beltrán dio a conocer que el padrón de militantes validados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) llegó a 11 millones 50 mil 758 afiliados, cifra que rebasa el objetivo planteado el 14 de enero de 2025.

El dirigente destacó que este crecimiento es resultado del trabajo territorial realizado por militantes y simpatizantes que recorrieron colonias y hogares en todo el país para organizar a la ciudadanía y sumar nuevos integrantes al movimiento.

“Este logro es producto de la convicción y el compromiso de quienes han caminado casa por casa y colonia por colonia, organizando al pueblo”, señaló, al tiempo que expresó su reconocimiento a quienes participaron en la campaña de afiliación.

López Beltrán subrayó que la organización territorial y la participación activa de la militancia constituyen la base del proyecto de transformación que impulsa Morena, y adelantó que el siguiente reto será consolidar y activar esta fuerza política en más de 71 mil secciones electorales del país durante 2026.

Finalmente, indicó que el objetivo será fortalecer la estructura partidista para acompañar el proyecto de nación que encabeza la llamada Cuarta Transformación.