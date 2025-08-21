Defiende Sheinbaum designación de Lozano, exconductor de Televisa, como embajador en Italia

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, quien ayer fue ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Es un experto en relaciones internacionales”, sostuvo esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional la mandataria a pregunta sobre la polémica y disgusto entre algunos sectores —entre ellos del Servicio Exterior Mexicano— por ese nombramiento.

La jefa del Ejecutivo puntualizó: “consideré que era una buena opción”.

Agregó que Lozano también ha sido un defensor de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTQ+. “Es un activista en ese sentido, él nos ayudó al final de muchas maneras”.

Desestimó las críticas por la designación que van en el sentido de que el próximo embajador en Italia fue colaborador de Televisa. “Sí, trabajó en Televisa y, sí, salió hace ya un rato”.

La presidenta inclusive ironizó ante la postura presentada ayer por la legisladora panista Margarita Zavala.

“Estaba muy molesta, pero no pudo decir por qué —en la sesión de la Permanente donde se ratificó el nombramiento—. Dice: ‘El servicio exterior es imparcial’. No, representa a México el embajador o embajadora”, cerró la mandataria sin hacer alusión a las críticas lanzadas por muchos miembros del Servicio Exterior Mexicano por ese nombramiento.

La Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente aprobó este miércoles el nombramiento del periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

Los legisladores avalaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum con 12 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones. Se prevé que sea enviado el pleno de la Comisión Permanente para su aprobación.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia estudió el doctorado y la maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research y la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM, en donde fue profesor de 2004 a 2013.

Es activista y defensor de los derechos humanos y de los animales.

Además, ha impartido las materias de Estudios Internacionales y la de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana desde el 2007.

Según su perfil en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Genaro Lozano ha impartido conferencias académicas en Harvard, Universidad de Chicago, Columbia, The New School, UNAM, entre otras.

En medios de comunicación, se ha desempeñado como columnista y conductor de programas como Hora21, la mesa de debate Sin Filtro, es panelista en Tercer Grado y conductor de la revista nocturna “Antes de Acostarnos” de N+Media.