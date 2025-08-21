Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras padecer cáncer de estómago

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Xava Drago, vocalista de la banda de rock Coda, murió este miércoles a los 54 años debido al cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2024.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir que nuestro amado Xava ha partido”, informó Coda en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Salvador Aguilar, nombre real del cantante, fue un referente del rock en español en los noventa. Cuando el género se encontraba creciendo en popularidad, Xava se convirtió en un ícono de la época junto a su banda.

En el comunicado, sus compañeros lo recordaron como un guerro apasionado por la música.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacia, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una fortuna”, agregó Coda.

Xava Drago, como quizá será recordado, fue diagnosticado con cáncer de estómago en 2024, pero en marzo de 2025 dio una noticia alentadora a sus fans: la enfermedad había abandonado su cuerpo.

Sin embargo, tan solo un mes después dijo que “el bicho había regresado a su cuerpo”, por lo que tendrían que ponerle una sonda ya que los alimentos no pasaban a su intestino. Además, retomó sus quimioterapias.

Entonces, la actriz Ela Corez, su pareja sentimental, solicitó apoyo para juntar 100 mil pesos que les hacían falta para cubrir el tratamiento.

Después de agradecer el apoyo, Xava Drago también informó que el tratamiento no funcionó y los médicos ya no posían hacer nada para que su salud mejorara.

Bajo esa premisa, anunció una serie de conciertos en los que se le rendiría homenaje en vida; sin embargo, el concierto estaba previsto para el 25 de septiembre en La Matraka.

En su cuenta personal, Xava también dejó un mensaje para despedirse de sus fans y dejar plasmado que disfrutó hasta donde la vida le permitió.

“Hoy mi vida llega a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, “rocanrolié” pero sobre todo goce y amé cada instante maravilloso que construí.”, expresó.

Fuente: El Sol de México