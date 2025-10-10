Define el PAN nacional a Mayuli Martínez como su carta fuerte en Quintana Roo rumbo al 2027

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En una de las ciudades de México más obradoristas, el panismo nacional definió a la senadora Mayuli Martínez Simón como su carta fuerte rumbo a las adelantadas elecciones de 2027.

El líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, así como senadoras, senadores, la dirigente estatal del PAN, Reyna Tamayo Carballo, regidores y militancia, acompañaron a Mayuli Martínez a la apertura de su centro de operaciones en Cancún.

Se trata de un espacio que describió como el centro de operaciones para la defensa de los quintanarroenses ante el “mal gobierno”.

En su discurso, Martínez Simón subrayó que el PAN entra en una nueva era “para renovar, recuperar y reforzar”.

“Hoy es un día muy importante para el panismo quintanarroense, porque desde el corazón de una ciudad que es el motor económico del sureste, los panistas de Quintana Roo nos sumamos a una nueva dinámica nacional”, inició Mayuli Martínez Simón su intervención.

Luego criticó la “política de escritorio” que fracasó y denunció lo que llamó una “mafia de mentirosos” que desde Morena y aliados engaña a la gente con “migajas” mientras la “sangra”.

Dentro de la nueva dinámica panista, llamó a aplicar “las tres erres”: renovar, reforzar y recuperar.

Detalló cada principio: “Renovar, para abrir paso a nuevas ideas sin perder nuestros principios del bien común y del humanismo”, explicó. Agregó que se trata de “reforzar, para consolidar lo que nos funciona, fortalecernos institucionalmente y unir esfuerzos para enfrentar los retos actuales”.

Finalmente, enfatizó en “recuperar, para devolverle rumbo y esperanza a México, para rescatar la confianza de la gente, porque recuperar significa volver a la seguridad, al crecimiento y a la justicia”.

La legisladora panista arremetió contra el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), acusándolo de vivir en un “mundo de color de rosa, en la frivolidad y la corrupción”, mientras ciudades como Cancún, Tulum y Chetumal “se caen a pedazos”.

Citó ejemplos concretos: en Cancún, las calles llenas de baches como “huella de la corrupción”.

“Su modelo es la economía del despojo, la rapiña”, afirmó.

Respecto a Tulum, Mayuli Martínez lamentó que en menos de cinco años se haya convertido en una tragedia, pasando de un destino con glamour internacional a un caos por la miopía oficial y la falta de inversión en infraestructura.

Extendió las críticas al sistema de salud: “En siete años de la 4T no se ha invertido un solo peso en nuevos hospitales”, dijo, y evocó imágenes de pacientes tirados en el piso en áreas de urgencias.

Frente a esto, reiteró el compromiso panista: “Renovar, reforzar y recuperar es la vía”, traduciéndose en un “despertar” para recuperar Cancún, Quintana Roo y México.

Mayuli Martínez Simón se presentó como la voz de la gente en el Senado, dispuesta a no callar ante la corrupción e injusticia.

“No hay más tiempo. Hoy, desde Quintana Roo, le decimos al país que el PAN está listo, que estoy lista y preparada para la batalla en las calles, en las colonias y en la conciencia de la gente”, proclamó.

“¡Recuperemos Cancún! ¡Recuperemos Quintana Roo! ¡Recuperemos México!”, concluyó.

Arrancó además con dos programas en diferentes colonias de Cancún denominados “Colores de Cambio”, en donde se apoya a las familias a pintar las fachadas de sus casas, así como “Ver bien con Mayuli”, con el cual se apoyará a las personas con lentes a bajo costo para mejorar su visión y, con ello, apoyar a la economía familiar.

Romero y Anaya, por su parte, tomaron la palabra en el evento y coincidieron en un mensaje contundente: el panismo es la única alternativa con calidad moral e historia para hacer frente a Morena.

El dirigente nacional, Jorge Romero, resaltó la necesidad de unir al partido en torno a principios sólidos.

“Estamos a una semana de tener la mayor apuesta que hemos tenido como partido, que es nuestro relanzamiento, en donde les puedo asegurar que nos vamos a hacer presentes, pero no solamente con una nueva imagen. Nos vamos a hacer presentes con una nueva idea, con nuevas ideas”, externó.

Durante su intervención, el líder nacional del PAN aseguró que en esta nueva imagen para Acción Nacional el enfoque más importante serán las políticas a favor de las mujeres.

El coordinador Ricardo Anaya reconoció la labor de la senadora del PAN por Quintana Roo: “Cuando los de Morena hacen sus tropelías, es la voz de Mayuli la que se escucha ahí en el pleno del Senado, es todo terreno”, aseguró, y destacó que “es una de las voces más entronas, más valientes allá en el Senado de la República”.