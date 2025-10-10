Sheinbaum defiende alza al impuesto a refrescos: “No tiene sustento la queja”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió con todo el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas, luego de que empresarios y comerciantes pidieron al Congreso “frenar” la medida.

“No tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden hasta en el último rincón del país… El objetivo es que se consuma menos, porque el exceso provoca daños a la salud”, sostuvo en la mañanera.

El reclamo vino de Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), quien acusó a los diputados de Morena de actuar “como el PRI de Peña Nieto”.

“Si hoy van a actuar como el PRI que tanto cuestionaron, qué lamentable para el país”, dijo frente a legisladores de la Comisión de Hacienda.

Pero Sheinbaum no se movió un centímetro: aseguró que la medida tiene un propósito de salud pública, no de recaudación, y recordó que la Secretaría de Salud sigue en diálogo con el sector empresarial.

Cuando se le preguntó si el aumento también incluirá sueros orales, la presidenta fue clara:

“Sí”.

Según datos que citó de Enkoll, el 88% de los mexicanos considera que los refrescos son muy dañinos, y más de la mitad de quienes los consumen están de acuerdo en pagar más impuestos si eso ayuda a reducir su compra.

Informó que 50% de la población refiere que la principal razón por la que toma refresco es porque le gusta, 26% porque es lo que se toma en su familia y 10 porque es lo que se vende en cualquier lado.

Sheinbaum puso énfasis en que 54%, de 86% que sí consume refresco, está de acuerdo en que se cobre un impuesto más alto como medida para promover la baja en su compra.

La mandataria agregó que 49% dijo que dejaría de comprar refrescos y tomaría algo más en caso de que se aumentara el impuesto y subiera su costo; mientras que 37% aseguró que reduciría un poco el consumo para no afectar su economía.