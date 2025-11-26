Dejan solo a Noroña; truena contra medios y Grecia Quiroz frente a sillas vacías

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Gerardo Fernández Noroña ofreció una conferencia de prensa frente a una sala completamente vacía, después de lanzar durante la sesión del Pleno una serie de señalamientos y ataques verbales contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo.

En una conferencia que duró apenas cinco minutos, el legislador de Morena acusó a los medios de comunicación de participar —según él— en una campaña en su contra.

“Está terminando la sesión del Senado y no me sorprende el vacío de los medios, que dolosamente han estado buscando a cuanta senadora pueden para alimentar la campaña que traen en mi contra. Yo vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo”, expresó Noroña al iniciar.

El senador retomó sus acusaciones contra Quiroz, asegurando que ella ha señalado al diputado Leonel Godoy y al senador Raúl Morón de estar detrás del asesinato de su esposo, ocurrido en agosto pasado.

“La alcaldesa Quiroz sostiene que el compañero diputado Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón están detrás del asesinato de su esposo, Carlos Manzo”, declaró.

Noroña calificó las declaraciones de la alcaldesa como “irresponsables” y afirmó que su postura responde a intereses políticos.

“Más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable. Ha tomado una línea política fascista, alentada por fuerzas de ultraderecha. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que hay un interés político claro detrás”, sostuvo.

El senador también negó haber emitido comentarios misóginos, al asegurar que su crítica hacia Quiroz no tiene relación con que sea mujer, sino con las declaraciones que ha realizado.