Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, pensó que iba a morir tras detectarle una enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO.- “Solo dime todo lo que sientes”, es parte de la letra de uno de los éxitos de Belanova que, tras casi seis años, regresa a los escenarios en 2024 con el Bésame Mucho Fest. Recientemente, la vocalista Denisse Guerrero se sinceró sobre las razones por las que el grupo se alejó de los conciertos.

Belanova es una agrupación musical del género pop que incursionó en la industria en 2003 con el lanzamiento de su primer álbum llamado Cocktail. Se encuentra conformado por los artistas: Denisse Guerrero, Ricardo Arreola y Edgar Huerta.

En la actualidad, Belanova es reconocido por sencillos como ‘Rosa Pastel’, ‘Baila mi corazón’, ‘No me voy a morir’, entre otros; sin embargo, desde 2018 se han mantenido alejado de los escenarios y no han hecho nuevo material musical.

Desde que Belanova se alejó de los escenarios, algunos seguidores especularon de la posible separación del grupo, pero en diferentes ocasiones los artistas revelaron que se estaban tomando un descanso de la industria musical.

“Estamos bien, tanto Denisse, Richie y yo estamos muy bien, simplemente es una pausa muy necesaria y válida. Empezó por tres meses y ahora vamos a cumplir tres años”, explicó Edgar Huerta en conversación con Jorge Poza en 2021.

En una entrevista con la revista Glamour, la vocalista Denisse Guerrero se sinceró por primera vez del descanso que se tomó del grupo musical.

“Esa desaparición era necesaria. Obviamente en ese momento que me desaparecí no estaba en la situación ideal, sobre todo emocionalmente, y empecé con una crisis existencial”, explicó una de las intérpretes de ‘Niño’.

La cantante recordó la ocasión en la que, durante una de las giras de Belanova, se cuestionó a sí misma lo que estaba haciendo con su vida: “Me encontré con ese cuestionamiento para mí misma y me pregunté: ‘¿y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién?’ Y ahí entré en una reflexión muy profunda, empecé a pensar que nada tenía sentido”.

Además de sus problemas emocionales, Denisse Guerrero reveló que, tras el fallecimiento de su padre, se enfrentó a un problema de salud que pudo cambiar por completo su vida: un tumor.

“Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor gigante, pesó casi dos kilos”, comentó Guerrero, “recuerdo que, cuando el doctor me dijo que había cincuenta por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno, me dije: ‘soy muy joven para morir, la vida vale la pena’”.

La vocalista de Belanova no reveló con exactitud la fecha en la que ocurrió este suceso, pero aseguró que le sirvió para entender lo siguiente:

“Eso me sirvió para entender que soy una mujer, de 43 años, que tiene derecho a ser feliz y eso es lo que me da la motivación”.

Belanova regresará a los escenarios el 2 de marzo en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. En el caso de México, la agrupación forma parte del cartel del Tecate Pa’l Norte 2024 para el viernes 29 de marzo.

