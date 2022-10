Denuncia Monreal a Layda Sansores ante la FGR

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal presentó este viernes una denuncia contra su compañera de partido y gobernadora de Campeche, Layda Sansores, luego de que ésta difundiera presuntas conversaciones de WhatsApp entre el legislador y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Como lo anunció por la mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre avenida Insurgentes, donde se reunió con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Al salir explicó que la denuncia es contra la gobernadora morenista y contra quien resulte responsable de las intervenciones ilegales que sufrió de sus comunicaciones privadas, a pesar de que aseguró que lo dado a conocer por la mandataria es material “truqueado”.

“Tengo confianza, porque el fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial, sólo que actúe conforme a la ley y es que la presenté (la denuncia) porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una senadora pública, tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja, no debemos hacerlo, y tampoco podemos festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie”, sostuvo.

Monreal negó que ponga en riesgo su permanencia al interior de Morena, ya que, dijo, se trata de un asunto jurídico y no político, que surgió ante el desacato al llamado de unidad que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la semana.

Por intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial, la constitución contempla en su Artículo 177 del Código Penal Federal penas de seis a 12 años de prisión y hasta 300 días de multa.

Sin embargo, debido a que Layda Sansores posee fuero por ser mandataria de Campeche, en caso de que resulte responsable de dicho delito, la FGR tiene que expresar su determinación y solicitar a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para que así pueda ser sometida al proceso.

El martes pasado la gobernadora difundió en su programa semanal “Martes del Jaguar” supuestas conversaciones donde el senador Ricardo Monreal apoyó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, durante una investigación en su contra, lo que acusó la mandataria se trató de una traición al partido.

Desde hace meses también ha difundido diversos audios y capturas de pantalla en las que aparentemente el presidente priista acepta haber recibido recursos privados para campañas políticas, hostigado a periodistas y presionado a empresarios para apoyar a su partido, material que Alejandro Moreno ha asegurado que es falso.

Sobre una eventual difusión de más conversaciones de este tipo, Monreal descartó que interponga un recurso legal para que un juez detenga su difusión pues, reiteró, son “truqueados”.

“Que (ella) haga lo que crea conveniente, yo haré lo propio, evidentemente son truqueados, falseados, ya lo demostré y en la denuncia lo advierto y lo señalo. No me parece pertinente que este tipo de conductas ilegales simplemente se aplaudan, eso no puede ser (…) una cosa que es importante es que no voy a ceder, hasta que se cumpla con la ley”, concluyó.

Fuente: El Sol de México