Denuncian a “estafador” que ofrecía ingresos seguros en la Facultad de Medicina de la UADY.

Cuando el estafador resulta estafado: un sujeto es demandado por varios aspirantes a ingresar a una de las universidades más prestigiosas de Yucatán, debido a que no cumplió con su parte de “asegurar” su entrada.

La usuaria L.M. es una de las que denunció ante la Fiscalía General a Argel Iván Tamayo Sansores, fundador y directivo de cursos propedéuticos para el Examen Nacional de Ingreso (EXANI). De acuerdo con la afectada, Argel ofrece “bajo engaños” a los jóvenes la oportunidad de asegurar un lugar en la Facultad de Medicina de la UADY.

“Se anunció en redes sociales para dar cursos propedéuticos para los aspirantes. El prometió que, de no lograr la admisión de los estudiantes, reembolsaría el costo del curso de que es de 42,840 mil pesos, A mí en lo personal, me hizo duplicar los pagos debido que decía que por error de la universidad no capturaron bien el nombre de mi hija y su grupo, prometió devolver el dinero que el pedía para no atrasar las clases que estaban próximas a iniciar, el monto llegó a más de 120 mil pesos, dinero que prometió reembolsar apenas se lo transfiera la universidad, PERO HASTA LA PRESENTE FECHA NO PASÓ. Yo tuve que empeñar mis escrituras de mi casa y prestar el resto del dinero a conocidos, con tal de que mi hija comience sus clases en la fecha que estipularon”, declaró la mujer

Puntualiza que Argel ofrece a los jóvenes la oportunidad de asegurar un lugar en la Facultad de Medicina. Pide el pago de “unos derechos de materias”, y posteriormente, usa documentación apócrifa de la misma UADY para informarles que fueron admitidos con matrícula y todo.

“Él mencionaba que el rector de la UADY le daba a su academia cupos para que sean beneficiados los muchachos de la carrera de medicina, que solo debíamos pagar cuotas de derechos”. A cambio, pedía dinero que hasta la fecha no ha devuelto, según narra la afectada.

Según relata, el sujeto ha cambiado sus cursos con diferentes nombres para poder seguir estafando, algunos son:

– Propedéutica de Yucatán

– Propedexa – Formación Integral Exani

– Cursos Propedéuticos ENARM & EGEL

– Educativa MX Formación Ceneval (actualmente Calle 21 n.102c x 22 itzimna)

Por parte de la universidad, solo ha recomendado a ella y a otros afectados denunciar antes las autoridades, argumentando que ellos no realizan este tipo de acuerdos, ya que los ingresos se basan en las calificaciones de los alumnos.