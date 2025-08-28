Denuncian a García Cabeza de Vaca por desfalco en Salud de Tamaulipas

Comparte esta Noticia

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias –14 de ellas penales–, contra el ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca así como funcionarios de su administración (2016-2022), por la presunta adjudicación ilícita de contratos que representan un quebranto al erario por alrededor de 343 millones 966 mil pesos.

En conferencia, el director jurídico y apoderado legal de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, recalcó que el común denominador “es la complicidad desde el más alto nivel del gobierno anterior con compañías vinculadas a los hermanos Carmona (Sergio, asesinado en 2021, y Julio César)”, señalados en el estado de obtener poder político y económico por su presunto vínculo con el panismo.

“Las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, encabezada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”, puntualizó.

Acompañado por el titular de Salud estatal, Vicente Joel Hernández; la secretaria del área de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza, y la de Administración, Luisa Eugenia Manautou, detalló que las denuncias fueron hechas ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso local, la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, además de la Secretaría Anticorrupción.

Saldaña Magaña indicó que entre los ilícitos detectados se incluyen el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Añadió que de los más de 343 millones de pesos objeto de desfalco, 221 corresponden a recursos estatales y 122 a fondos federales.

Anomalías en contratos

Explicó que “el común denominador de estos actos es que durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018 se celebraron diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal”.

Precisó que entre los principales acusados se encuentran el ex mandatario García Cabeza de Vaca; la titular de Salud durante la gestión de este último, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el entonces subsecretario de Planeación y Vinculación de la dependencia, Horacio García Rojas Guerra; el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner, además de Román Castillo Airola, ex director de Compras de la Secretaría de Administración.

Iván Saldaña agregó que el modus operandi consistió en que dichas firmas se asociaron con ex servidores públicos para hacer convenios “por el monto de 500 millones de pesos, de los cuales, por alguna situación especial y de forma rara y sospechosa, se dejó de cubrir la cantidad de 157 millones sin que hasta la fecha se encuentre dato o indicio alguno de que dichos proveedores hayan ejercido alguna acción legal en contra de dicha falta de pago”.

Destacó que no se trata de una persecución política, sino de “poner del conocimiento de la ciudadanía los hechos señalados, que han dañado las finanzas del gobierno del estado en menoscabo de los servicios de salud de Tamaulipas”.

