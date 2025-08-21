Denuncian construcción de una barrera de piedra dentro del mar en Mahahual

Comparte esta Noticia

MAHAHUAL.- A pesar de su importancia como destino turístico, existe un vacío en la atención de Majahual, lo que deriva en graves irregularidades que no reciben atención gubernamental.

Entre otros problemas que aquejan el destino como la dañada infraestructura urbana y turística, la falta de orden en la regulación de la tierra y el desorden en algunos servicios, actualmente existe preocupación por la construcción de una barrera de piedra levantada directamente dentro del agua.

En otras palabras se trata de un relleno irregular que altera de manera significativa el ecosistema marino y el equilibrio natural de la costa.

De acuerdo con testimonios de residentes, la obra no cuenta con los permisos ambientales correspondientes y ha comenzado a modificar la dinámica del litoral y limitando el libre flujo del agua.

Ante esta situación, la comunidad exige la pronta intervención de las autoridades federales de protección al ambiente, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para investigar la legalidad de los trabajos y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes.

Los habitantes subrayan que este tipo de rellenos no solo ponen en riesgo el medio ambiente, sino también reflejan el abandono y desatención al destino.

Además, alertan que permitir estas prácticas sienta un precedente negativo que podría incentivar la destrucción paulatina de la costa.

Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial por parte de las autoridades ambientales, sin embargo, los pobladores reiteran su llamado a intervenir para clausurar y retirar la construcción y restaurar la zona afectada antes de que los daños sean irreversibles.

Fuente: Cambio22