Desmienten atentado contra el presidente municipal de Tulum

TULUM.- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, Edgar Aguilar Rico, desmintió categóricamente que el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, haya sido blanco de un atentado este miércoles por la mañana, tras la detención de dos sujetos armados en las inmediaciones de la avenida Tulum.

“Es completamente falso que se haya tratado de un atentado contra el presidente. Fueron dos eventos distintos, separados por al menos 100 metros y sin conexión entre sí”, señaló Aguilar Rico en entrevista esta tarde, luego de que circulara información imprecisa en algunos medios de comunicación.

El secretario explicó que el edil realizaba una caminata de supervisión por la ciudad, como parte de sus actividades habituales, cuando ocurrió la detención. “Hoy en la mañana, el presidente municipal Diego Castañón hizo un recorrido, como lo ha estado haciendo anteriormente, en todas las colonias, visitando y atendiendo a los comerciantes, a los vecinos, recogiendo información de primera mano en temas de seguridad, bacheo y comercio”, detalló.

Según Aguilar Rico, la jornada inició a las 8 de la mañana desde el palacio municipal. Posteriormente, se dirigieron al restaurante Don Cafeto, donde desayunaron, y continuaron el recorrido siguiendo una logística prestablecida.

Fue al finalizar la caminata, cuando el presidente ya se encontraba abordando su vehículo oficial (una Suburban, en la calle Orión Norte), que los elementos de seguridad detectaron a dos personas con una actitud “inusual y evasiva” en la calle Centauro. Al hacerles una inspección, se les encontró un arma de fuego y fueron detenidos inmediatamente conforme a la legalidad.

“Los hechos fueron a una cuadra de distancia, prácticamente 100 metros. El presidente ya estaba abordando su unidad cuando se hizo la inspección. Las personas fueron aseguradas y trasladadas a la Fiscalía”, reiteró el secretario, subrayando que no hubo ningún riesgo para el edil.

En cuanto a las medidas que se tomarán tras este hecho, Aguilar Rico aseguró que se seguirán fortaleciendo los protocolos de seguridad para proteger tanto a la ciudadanía como a las autoridades municipales durante sus recorridos.

“El presidente está muy preocupado y ocupado en el tema de seguridad. Nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo y reforzando la vigilancia para mantener la paz en Tulum”, concluyó.

Las dos personas detenidas, incluido el conductor del taxi donde estaban los sujetos, ya fueron presentadas ante la Fiscalía, donde se determinará su situación legal.