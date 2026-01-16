Desalojan a 40 familias de la colonia Carlos Joaquín de Tulum

Comparte esta Noticia

Foto: Miguel Améndola

TULUM.- La mañana del jueves, autoridades estatales y federales realizaron el desalojo de alrededor de 40 familias que ocupaban de manera irregular una vía pública en la colonia Carlos Joaquín, en el municipio de Tulum. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano, y se llevó a cabo sin incidentes violentos.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron un taxi perteneciente al sindicato Tiburones del Caribe, presuntamente relacionado con hechos de ejecución, así como armas de fuego encontradas en la zona.

El secretario general del Ayuntamiento de Tulum, Johnny Monsreal Padilla, informó que el operativo derivó de una denuncia ciudadana presentada por vecinos afectados por la invasión de la avenida Juanek, la cual —dijo— representaba un riesgo tanto para la seguridad como para la movilidad.

“Se trata de una diligencia que nace de una denuncia vecinal. Los habitantes se organizaron y acudieron ante la Fiscalía porque las construcciones irregulares sobre la vía pública ya generaban problemas de seguridad”, explicó el funcionario.

Detalló que, tras integrar la carpeta correspondiente, la Fiscalía obtuvo una orden judicial para la recuperación del espacio, al tratarse de un bien municipal. El Ayuntamiento, precisó, únicamente fue notificado para recibir nuevamente la posesión de la vialidad una vez concluido el procedimiento legal.

“El objetivo es claro: recuperar la vialidad y garantizar la viabilidad de la zona”, subrayó.

Respecto al destino de las viviendas improvisadas retiradas, Monsreal Padilla señaló que se está a la espera de que el ordenamiento judicial precise los alcances, para que posteriormente el Ayuntamiento determine las acciones a seguir, las cuales serán analizadas también en coordinación con los vecinos afectados.

Aunque aún se realiza el censo correspondiente, el funcionario indicó que se tiene un registro preliminar de entre 40 y 50 familias involucradas directa o indirectamente en la situación.

Por su parte, Alejandro Patiño, uno de los vecinos que promovió la denuncia, aseguró que la ocupación ilegal de la vía pública provocó un aumento en la inseguridad, además de daños económicos y patrimoniales.

“Invadieron una calle que pertenece al municipio. Hubo robos, intimidaciones, departamentos vacíos y gente que tuvo que irse por miedo”, relató.

Explicó que las construcciones comenzaron de manera paulatina con materiales precarios, pero con el tiempo se consolidaron, lo que incrementó la preocupación de los habitantes. Añadió que incluso se registraron hechos violentos en el área.

“Esto no fue de un día para otro. La denuncia se presentó desde hace tiempo y finalmente se atendió. Sabíamos que en algún momento tenía que suceder”, concluyó.

Las autoridades municipales reiteraron que el propósito del desalojo es restablecer el orden urbano, recuperar la vialidad y fortalecer la seguridad en esta zona de Tulum.