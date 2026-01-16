Mara Lezama encabeza reunión de trabajo para evaluar avances del “Tulum Air Show 2026”

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Fuerza Aérea Mexicana y directivos del Comité de la Feria Aeroespacial México (FAMEX) para evaluar los avances del “Tulum Air Show 2026”.

La titular del Ejecutivo agradeció la suma de esfuerzos interinstitucionales para la realización de este importante evento aeroespacial, que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril de este año en el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”.

Durante el encuentro se revisaron los avances generales del proyecto, así como información estratégica relacionada con la logística, la organización y los componentes que integrarán el espectáculo, el cual contará con exhibiciones aeronáuticas y actividades complementarias de alto nivel.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este tipo de eventos consolidan a Tulum y a Quintana Roo como destinos capaces de albergar espectáculos de talla internacional, al tiempo que generan prosperidad compartida para las y los quintanarroenses, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.

“Cuando llegan eventos de este nivel, llega también la derrama económica, el turismo, el empleo y el bienestar para nuestras comunidades”, subrayó.

En su intervención, el General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor, Disraeli Gómez Herrera, Director de FAMEX, recalcó que todos los preparativos para este evento marchan en tiempo y forma para el disfrute del público, del 23 al 26 de abril próximo.

Asimismo, se destacó que el evento contará con actividades inéditas en el país, al integrar exhibiciones especializadas y espectáculos complementarios que permitirán posicionar a Quintana Roo como un destino estratégico para este tipo de encuentros de gran formato y proyección internacional.

Se informó que, como parte del programa, se realizará una carrera denominada “Honor y Motor”, concebida para reconocer el trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana, con acceso gratuito para familias militares y población local.

En la reunión participaron el General DEM, José Francisco Terán Valle, Comandante de la Décima Región Militar; el General Fidel Mondragón Rivero, Comandante de la 34ª Zona Militar en Quintana Roo; el Teniente Coronel Blas Tepalcapa Núñez, Subjefe de Operaciones; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el secretario de Turismo en el estado, Bernardo Cueto Riestra; el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado; el titular de IMOVEQROO, Rafael Hernández Kotasek.

Además, el director de COEPROC, Guillermo Núñez Leal; el subsecretario de Comunicación y Promoción Turística, Pablo Casas Gómez; la directora de Turismo municipal de Tulum, Carla Patricia Andrade; la gerente del FBO, Tayatzi Paniagua Castro; el asesor y colaborador de FAMEX, Oscar Mora, así como mandos responsables de las áreas de logística, operaciones, mantenimiento, publicidad y meteorología, y autoridades militares de la región.