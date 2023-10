Descarta AMLO afectaciones a trabajadores del Poder Judicial por eliminación de fideicomisos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que se vaya a afectar a los trabajadores del Poder Judicial tras la desaparición de fideicomisos que aprobaron ayer en comisiones los diputados con mayoría de Morena y aliados del Partido Verde y el PT.

“Hay que decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no les va pasar nada, no nos vamos a quedar con sus prestaciones, es con los de arriba, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Siempre han tenido mucho presupuesto”, subrayó.

El mandatario federal sostuvo que ahora, “hay enojo y están desinformando” al decir “que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones”.

El presidente López Obrador sostuvo que sólo se está afectando los privilegios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganaban 700 mil pesos mensuales.

“No, si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Son los privilegios de los de arriba, que un ministro gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que tiene con prestaciones, 4 o 5 veces más que lo que yo percibo, es cortar el copete a los de arriba”, puntualizó.

Ayer, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aprobó la iniciativa del diputado morenista Ignacio Mier para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial a fin de reintegrar a la tesorería de la federación un total de 15 mil millones de pesos.

Fuente: El Sol de México