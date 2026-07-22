Descarta Harfuch aseguramientos contra bienes de ‘El Mayo’

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EDOMEX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento las autoridades mexicanas no han asegurado propiedades ni cuentas bancarias a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada, aunque sí se han confiscado bienes y recursos financieros vinculados con organizaciones del crimen organizado.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado diversas cuentas relacionadas con grupos delictivos como parte de la estrategia para reducir su capacidad de operación.

Señaló que recientemente la UIF presentó un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los aseguramientos financieros realizados, documento que podría darse a conocer públicamente.

Al ser cuestionado sobre si entre las cuentas congeladas existen algunas vinculadas directamente con “El Mayo” Zambada, García Harfuch evitó confirmarlo y reiteró que, por ahora, no puede proporcionar información específica sobre ese tema.

No obstante, sostuvo que las acciones de inteligencia financiera continúan y han permitido asegurar recursos económicos y propiedades utilizadas por grupos delictivos para sus operaciones.

El titular de la SSPC añadió que las fuerzas federales mantienen operativos permanentes contra las distintas facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas La Mayiza y Los Chapitos, con el objetivo de debilitar su estructura operativa.

Como parte de esas acciones, destacó la reciente detención en Culiacán de un presunto generador de violencia identificado con el alias de “El Texas”, en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional.