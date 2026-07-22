Salen de Chetumal dos camiones con ayuda humanitaria para damnificados en Venezuela

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CHETUMAL.- Dos camiones cargados con ayuda humanitaria partieron desde Chetumal como parte de la colecta organizada por el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Quintana Roo para apoyar a las familias afectadas por las recientes contingencias en Venezuela.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF informaron que ayuda fue reunida gracias a las aportaciones de ciudadanos, ayuntamientos y dependencias gubernamentales, que se sumaron a la convocatoria para enviar insumos básicos a las comunidades que enfrentan una situación de emergencia.

De acuerdo con las autoridades, los artículos fueron clasificados, embalados y distribuidos conforme a los requerimientos específicos realizados por los organismos encargados de coordinar la asistencia.

Entre los productos enviados se encuentran agua embotellada, alimentos enlatados, toallas sanitarias, pañales para adultos, pañales para niñas y niños, así como diversos artículos de higiene y de primera necesidad, con el propósito de que la ayuda llegue de manera inmediata a las personas afectadas.

Se informó que el traslado es primero al DIF Nacional y de ahí se va ya a Venezuela. La ruta es Chetumal hacia Veracruz para que se entregue de manera inmediata y continuará el proceso logístico para hacer llegar los donativos a Venezuela.

El operativo se realiza en coordinación con el Sistema Nacional DIF, con el objetivo de garantizar una distribución ordenada y eficiente de los insumos.

Las autoridades destacaron que la solidaridad de la población ha sido fundamental para concretar este primer envío, al recordar que Quintana Roo también ha recibido apoyo de otras entidades y países durante situaciones de emergencia.

Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para continuar realizando donativos, ya que la colecta sigue abierta para recibir alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene personal, agua embotellada y alimento para mascotas, debido a que las necesidades humanitarias continúan siendo amplias.