Descarta Trump postularse a la vicepresidencia en 2028

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes la posibilidad de postularse como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2028, una idea promovida por algunos de sus simpatizantes que buscan eludir los límites constitucionales de mandato y permitir su permanencia en la Casa Blanca.

La Constitución de Estados Unidos establece que ningún presidente puede ocupar el cargo por más de dos mandatos, pero entre ciertos sectores republicanos ha circulado la propuesta de que Trump podría volver al poder como vicepresidente y, posteriormente, asumir nuevamente la presidencia si el puesto quedara vacante.

Consultado sobre el tema durante un vuelo presidencial, Trump señaló que “legalmente se le permitiría hacerlo”, aunque rechazó esa posibilidad.

“No lo haría… Creo que es demasiado ingenioso. No estaría bien”, declaró ante periodistas a bordo del Air Force One.

Aun así, el mandatario, de 79 años, ha reiterado en diversas ocasiones que muchos de sus seguidores le piden mantenerse en el poder más allá de su actual periodo, pese a las restricciones constitucionales.

De hecho, en días recientes, Trump fue visto en el Despacho Oval mostrando gorras rojas con el lema “Trump 2028”, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su futuro político.

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de que su exasesor y estratega político, Steve Bannon, asegurara en una entrevista con The Economist que “hay un plan” para mantenerlo en la Casa Blanca.

“Va a conseguir un tercer mandato… Trump va a ser presidente en 2028. Y la gente debería acostumbrarse a ello”, afirmó Bannon.