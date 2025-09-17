Descartan autoridades de Q. Roo inseguridad fronteriza por conflicto Belice-Guatemala

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Autoridades civiles y militares de Quintana Roo se mantienen atentas por lo que pueda derivarse del incidente suscitado entre elementos militares de Belice y Guatemala, sobre aguas fronterizas de ambas naciones en el río Sarstún.

Sin embargo, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, descartó que a raíz de esto exista riesgo de seguridad para Quintana Roo y sus habitantes, toda vez que existe una buena relación con Belice.

Además, dijo que hay una estrecha coordinación en materia de seguridad en la línea fronteriza de México con las autoridades y Fuerzas Armadas del territorio beliceño, lo que evita que las implicaciones pudieran extenderse hacia la entidad.

Por su parte, el comandante de la XXXIV Zona Militar, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Fidel Mondragón Rivero, refirió la existencia de patrullaje permanente aéreo, acuático y terrestre en la línea divisoria México-Belice, donde participan elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina-Armada de México y de las policías de Quintana Roo y el municipio de Othón P. Blanco.

Enfatizó que la buena relación con las autoridades de ambos países descarta también una situación de relación que pueda verse rebasada y que ponga en riesgo la seguridad en el Estado.

La semana pasada, elementos de las Fuerzas de Defensa de Belice protestaron ante marinos de Guatemala por la colocación de una bandera de ese país en la Isla de Sarstún, que divide los países antes mencionados y los beliceños consideran parte de su territorio.

Pese a que fue retirada horas después, el gobierno beliceño anunció sanciones contra las autoridades guatemaltecas, por violar las líneas territoriales.

Fuente: Cambio22