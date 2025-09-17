Roberto Sandoval es vinculado otra vez a proceso por presunto lavado de más de 156 mdp

Comparte esta Noticia

TEPIC.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que logró por segunda ocasión que un Juez de Control determinara vincular a proceso al exfuncionario, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el exgobernador.

En ésta se ordenaba que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución, pero tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito.

“El exfuncionario hoy vinculado a proceso, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.”, subrayó la Fiscalía en su comunicado de este martes 16 de septiembre.

Roberto Sandoval Castañeda, señalado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido en junio de 2021, en Nuevo León, después de que la Interpol emitiera una ficha roja para su captura.

Aquel año, el exgobernador fue detenido junto con su hija Lydi Alejandra, tras un operativo coordinado por las fuerzas federales, entre ellas, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Antes de su detención, las autoridades buscaron a Roberto Sandoval durante ocho meses en Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, con el objetivo de cumplimentar una orden de aprehensión en agravio de las finanzas públicas emitida por las autoridades federales.

El exgobernador priista también es señalado por la FGR y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización de los Beltrán Leyva.

Fuente: El Financiero