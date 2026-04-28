Playa del Carmen refuerza promoción y seguridad en feria turística de Acapulco

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ACAPULCO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal Estefanía Mercado inauguraron el stand de Playa del Carmen en el Tianguis Turístico México 2026, que se realiza en Acapulco, con una estrategia enfocada en fortalecer la marca del destino y ampliar su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Durante el arranque, la alcaldesa subrayó que la participación en el encuentro busca demostrar por qué Playa del Carmen se mantiene como uno de los destinos preferentes para visitar e invertir, al tiempo que planteó llevar la marca a un nuevo nivel mediante alianzas comerciales y promoción global.

Previo al corte de listón, ambas funcionarias participaron en la inauguración oficial del Tianguis, encabezada por la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente, la delegación acompañó la apertura del pabellón del Caribe Mexicano, reforzando la promoción conjunta del estado.

La agenda de Playa del Carmen contempla reuniones con operadores internacionales como Ávoris, Viajes El Corte Inglés y Last Minute, así como con plataformas globales como Expedia y eDreams, además de aliados tecnológicos como Huawei, con el objetivo de ampliar su presencia en el entorno digital y atraer turistas de mayor gasto y estancia.

Como parte de esta estrategia, se prevé concretar acuerdos de promoción con la Ciudad de México —principal mercado emisor— y con Huamantla, buscando diversificar la llegada de visitantes y fortalecer el flujo turístico.

Mercado destacó que la seguridad sigue siendo un eje clave para el crecimiento del destino, al referir inversiones superiores a mil 200 millones de pesos y una reducción en los índices delictivos gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La delegación promueve una oferta integral que incluye sol y playa, cultura, gastronomía y naturaleza, dentro de un evento que reúne a los 32 estados del país, más de 8 mil asistentes y compradores internacionales de distintos mercados, con la expectativa de concretar miles de citas de negocio.

Con esta participación, Playa del Carmen busca consolidar su liderazgo en el Caribe mexicano en un entorno de creciente competencia global, apostando por la innovación, la diversificación y el fortalecimiento de su marca destino.