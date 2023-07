Desde Cancún, Fernández Noroña denuncia ‘campaña de Estado’ a favor de una ‘corcholata’

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Gerardo Fernández Noroña se convirtió en el primer suspirante de la candidatura presidencial de Morena y aliados en visitar tierras quintanarroenses. Y desde el polo turístico más importante del país aseguró que existe una “campaña de Estado” para favorecer a una de las llamadas “corcholatas”.

El exdiputado federal por el Partido del Trabajo lamentó que todavía se sigan realizando esas “viejas prácticas que eran habituales en gobiernos anteriores”.

“No voy a decir a favor de quién, pero es criticable que haya campañas de Estado, y yo no creo que la gente vaya a premiar a quien está haciendo estas prácticas incorrectas”, aseguró.

Acompañado de los diputados locales Alicia Tapia Moreno y Hugo Alday Nieto, el legislador aseveró que el proceso interno para elegir al candidato de “las izquierdas” a la Presidencia de la República, ha estado lleno de malas prácticas.

“Es criticable que participen de manera velada funcionarios de gobierno. Es incorrecto que se utilicen grandes cantidades de dinero que no se sabe de dónde son ni de dónde surgieron”, añadió.

Resaltó que los funcionarios que presuntamente comenten estas “deslealtades”, se están equivocando, pues lejos de atraer, generan indignación entre la población.

Al respecto, informó que en breve le enviará una carta al presidente de Morena, Mario Delgado, para pedir el retiro de los espectaculares publicados en favor del resto de las “corcholatas”.

Por otro lado, al referirse a sus compañeros aspirantes, aseguró que apoyará a quien resulte elegido, “aunque se gane a la mala”.

“Les voy a ganar, pero si no es así, yo voy a reconocer. Lo firmé, lo he declarado, soy un convencido de la unidad y no tengo ningún problema. Aunque ganen a la mala, los voy a apoyar”, recalcó.

Finalmente, con respecto a las encuestas que lo ponen por debajo en las preferencias, Fernández Noroña aseguró que éstas no son “el reflejo de la realidad” y agregó que no hará una encuesta propia, para saber la preferencia que tiene, pues indicó que eso él lo mide todos los días, acercándose a la gente.

