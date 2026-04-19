Canciller de Cuba agradece a Sheinbaum llamado a la no intervención

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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Cuba reconoció públicamente el respaldo expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España.

A través de redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció la postura de la mandataria mexicana, quien se pronunció en contra de una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla.

“Agradecemos el pronunciamiento de la presidenta de México contra una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, así como su llamado firme a la paz, el diálogo, la diplomacia y la no interferencia en los asuntos internos”, expresó el funcionario.

En el mismo sentido, la Embajada de Cuba en México destacó el posicionamiento de Sheinbaum, al señalar que su mensaje representa un respaldo a la soberanía del pueblo cubano.

“Escuchar una voz firme y honesta que reconoce la lucha permanente de Cuba por su independencia nos alienta. Sentimos que la dignidad de Nuestra América está representada”, manifestó la representación diplomática.

El pronunciamiento ocurre luego de que la presidenta mexicana propusiera, en el foro internacional, una declaración conjunta para rechazar cualquier intento de intervención armada en Cuba, en línea con los principios históricos de la política exterior mexicana.