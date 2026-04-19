Sheinbaum propone frente internacional contra intervención militar en Cuba

Comparte esta Noticia

BARCELONA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso ante líderes internacionales una declaración conjunta contra cualquier posible intervención militar en Cuba, durante su participación en la cuarta Cumbre en Defensa de la Democracia.

En el encuentro, que reunió a mandatarios, primeros ministros y representantes de al menos 20 países, la mandataria mexicana planteó tres iniciativas centrales: rechazar una intervención armada en la isla caribeña, destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento a programas de reforestación y que México sea sede del foro en 2027.

Tras la bienvenida del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y con la moderación del exmandatario chileno Gabriel Boric, Sheinbaum tuvo su primera intervención en este foro internacional, donde buscó marcar el tono del debate.

Durante su discurso, defendió los principios históricos de la política exterior mexicana, en particular la no intervención y la solución pacífica de controversias. “Soy una mujer de paz y represento a un pueblo que ama la libertad”, afirmó.

La presidenta también evocó el pasado histórico del país, desde las culturas originarias hasta figuras como Lázaro Cárdenas, a quien destacó por haber dado refugio a exiliados españoles durante la Guerra Civil.

En ese contexto, colocó a Cuba como un tema central al recordar la postura histórica de México contra el bloqueo impuesto a la isla desde 1962 y reiteró que ningún país debe ser objeto de intervención militar.

Como parte de sus propuestas, Sheinbaum insistió en redirigir recursos globales destinados al armamento hacia acciones ambientales. Planteó que un 10 por ciento del gasto militar mundial —que asciende a miles de millones de dólares— se destine a la reforestación masiva, con el objetivo de combatir el deterioro ambiental y generar bienestar social.

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó.

Finalmente, propuso que México sea sede de la próxima edición de la cumbre, con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos y fortalecer la cooperación internacional en materia democrática.