Morena busca alianza sin reparto de cargos, asegura Citlalli Hernández

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CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora con licencia Citlalli Hernández, recientemente nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ofreció al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo establecer reglas claras y transparentes para definir las candidaturas rumbo a 2027, al tiempo que descartó que las negociaciones se basen en un reparto de posiciones.

Al asumir la responsabilidad de consolidar la alianza, Hernández aseguró que la coalición entre los tres partidos “está firme” y no se encuentra en riesgo, aunque reconoció que en algunos casos podrían competir por separado si no se alcanzan acuerdos.

De acuerdo con el calendario interno del partido, la dirigenta tendrá un plazo de aproximadamente dos meses para concretar los convenios de coalición, previo al arranque del proceso de selección de candidaturas.

En ese contexto, explicó que el Consejo Nacional de Morena ya avaló las reglas generales para definir a los coordinadores estatales de defensa de la transformación, figuras que en la práctica suelen convertirse en candidaturas a cargos de elección popular.

El registro de aspirantes iniciará el próximo 22 de junio, fecha a partir de la cual se integrarán las encuestas que definirán a los perfiles seleccionados. Hernández subrayó que en estos ejercicios deberán incluirse representantes del PVEM y del PT, lo que hace indispensable alcanzar previamente un acuerdo político entre las fuerzas aliadas.

“Se trata de construir una estrategia electoral común, con reglas claras y procesos transparentes”, señaló.

En contraste, criticó los mecanismos de negociación de la oposición, al asegurar que históricamente han privilegiado el reparto de posiciones fuera de criterios claros. En el caso de Morena y sus aliados, insistió, el objetivo es establecer reglas que respeten la vida interna de cada partido y garanticen certeza en la selección de candidaturas.

Asimismo, adelantó que las primeras reuniones formales con las dirigencias del PVEM y del PT se llevarán a cabo en los próximos días para avanzar en la construcción de los acuerdos.

En paralelo, tras su salida de la Secretaría de las Mujeres, Hernández no descartó la posibilidad de regresar al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum una vez concluida su encomienda partidaria, aunque aclaró que esa decisión dependerá de la mandataria.

Sobre su relevo en la dependencia, señaló que el nombramiento ya está definido y será anunciado en breve por el Ejecutivo federal.

Finalmente, reconoció que dejar la Secretaría de las Mujeres fue una decisión compleja, al considerar que se trató de la etapa más significativa de su trayectoria, aunque aseguró que deja una institución sólida y en funcionamiento, pese a los retos pendientes.