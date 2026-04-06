Destaca Fiscalía General baja de 55.5 por ciento en homicidios en Quintana Roo

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CHETUMAL.- El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López, informó que durante el primer trimestre de 2026 los homicidios dolosos registraron una disminución del 55.5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, como resultado de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

El funcionario detalló que, en ese mismo lapso, la Fiscalía General del Estado incrementó en 85 por ciento la ejecución de cateos, lo que permitió fortalecer las acciones contra delitos de alto impacto en distintos municipios.

Como resultado de estos operativos, se logró la detención de 205 personas vinculadas a delitos graves, lo que representa un aumento del 51 por ciento respecto al primer trimestre del año anterior.

Asimismo, señaló que se cumplimentaron 147 órdenes de aprehensión, cifra que implica un incremento del 56 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. Los principales delitos por los que se ejecutaron estas órdenes incluyen homicidio, narcomenudeo, delitos contra la salud y violación.

En cuanto al avance de los procesos judiciales, López destacó que se logró la vinculación a proceso de 401 personas, lo que representa un incremento del 105 por ciento frente a las 195 registradas en el mismo periodo del año pasado.

El fiscal subrayó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de las labores de investigación y coordinación institucional para combatir la incidencia delictiva en Quintana Roo.