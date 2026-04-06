Encabeza Mara Lezama Mesa de Seguridad en Chetumal

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CHETUMAL.- A fin de consolidar la tranquilidad de las familias y garantizar una estancia segura para los visitantes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este lunes los trabajos de la Mesa de Seguridad en la capital del estado.

Durante el encuentro, en el que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, se evaluaron y ajustaron las estrategias operativas destinadas a fortalecer la paz y la justicia, con especial énfasis en la zona sur de Quintana Roo.

La mandataria estatal subrayó que el trabajo de inteligencia y coordinación no se detiene, manteniendo un monitoreo diario de las acciones preventivas en todo el territorio. En esta sesión estratégica se dio seguimiento puntual a los operativos de vigilancia en Chetumal, así como en las zonas turísticas colindantes, asegurando que tanto residentes como las y los miles de turistas que aún disfrutan del Caribe Mexicano en esta semana de Pascua cuenten con el respaldo y la protección de las fuerzas federales, estatales y municipales.

“Todos los días trabajamos y evaluamos acciones para fortalecer la paz y la justicia en el sur y en todo el estado”, puntualizó Mara Lezama, destacando que la unidad entre las corporaciones es la clave para entregar resultados tangibles a la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno de Quintana Roo reafirma su política de seguridad cercana y eficiente, priorizando la prevención y el orden público como pilares fundamentales del bienestar social y el desarrollo económico de la entidad.