Destaca Mara Lezama legado milenario, histórico y cultural del pueblo maya

Comparte esta Noticia

FELIPE CARRILLO PUERTO.- En el marco del Día Nacional de la Cultura Maya, este 21 de diciembre, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo un reconocimiento público a la trascendencia histórica, cultural y social del pueblo Maya.

Desde Felipe Carrillo Puerto, ciudad conocida históricamente como Chan Santa Cruz durante la Guerra Social Maya o Guerra de Castas, la titular del Ejecutivo afirmó que ésta extraordinaria cultura maya, más viva que nunca, es un ejemplo para las generaciones del presente, pero también del futuro.

“Disciplina, conocimiento, dignidad. Nuestras y nuestros mayas son uno de los pilares del Quintana Roo del siglo XXI. ¡Larga vida a la cultura Maya!” expresó Mara Lezama, acompañada de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández; de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; y del diputado José María Chacón.

El reconocimiento fue hecho ante la presencia de los Dignatarios Mayas, entre ellos Simón Camal, presidente del Gran Consejo Maya; Agustina Tah Pech, Cornelio Puc Jiménez, Alejandro Cahuich May, Miguel May Aké, Juan Bautista, Gabino Cruz, Víctor Balam, Donaciano Pot, Medardo Caamal y Venancia, además de un magistrado Maya invitado.

Durante la conmemoración, Mara Lezama destacó que la cultura maya es una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la humanidad, pionera en la creación y uso del cero, del sistema numérico vigesimal y de una escritura fonética y silábica propia, desarrollada prácticamente sin influencia externa, así como la única civilización avanzada que floreció en un entorno tropical selvático.

Asimismo, subrayó que las y los mayas yucatecos fueron el único pueblo originario del continente americano que nunca fue conquistado por los españoles, lo que refuerza su legado de resistencia, dignidad y autonomía.

La Gobernadora recordó que, por decreto de la Cámara de Senadores en 2014, el 21 de diciembre fue instituido oficialmente como el Día Nacional de la Cultura Maya, fecha que reconoce las raíces históricas de un pueblo cuya lucha por la libertad y el respeto a sus formas de vida, legado de sus ancestros, marcó el devenir de la región.