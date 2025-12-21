Peña Nieto regresa a México: lo captan afuera de oficinas del SAT, en Metepec

Comparte esta Noticia

EDOMEX.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reapareció públicamente este fin de semana tras ser visto en el Estado de México, donde habría realizado trámites personales y atendido asuntos familiares, de acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y reportes periodísticos.

La presencia del exmandatario en territorio nacional se viralizó luego de que circulara una fotografía tipo selfie, en la que aparece junto a una mujer al interior de oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Metepec. En la imagen, Peña Nieto viste una camisa de cuadros y una chamarra negra, acompañada del mensaje: “TQM @epn”.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el motivo de su visita a dichas instalaciones ni el tipo de trámites que habría realizado.

Este regreso marca la primera ocasión en que el priista es visto en México desde 2018, año en que concluyó su mandato presidencial y entregó el poder a Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, fijó su residencia en Madrid, España, específicamente en la exclusiva zona de Valdelagua, y mantuvo un perfil bajo, sin regresar al país incluso en eventos familiares relevantes, como la boda de su hija Paulina Peña en septiembre de 2022.

De acuerdo con versiones difundidas previamente por el periodista Mario Maldonado, Peña Nieto habría regresado al país por motivos personales, relacionados con el estado de salud de su madre, la señora María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez. Incluso, semanas atrás se reportó su presencia en Ixtapan de la Sal, acompañado de familiares.

Hasta ahora, el ex presidente no ha emitido ningún posicionamiento público sobre su estancia en México, lo que refuerza la versión de que su visita no está vinculada con actividades políticas, sino con asuntos privados.

Cabe recordar que el nombre de Peña Nieto volvió recientemente a la conversación pública tras el estreno de la serie documental “PRI: Crónica del fin”, producida por Vix y dirigida por Denise Maerker, en la que el exmandatario concedió una entrevista para abordar su trayectoria política, su gestión presidencial y algunos de los episodios más controvertidos de su sexenio.