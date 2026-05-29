Rendirán homenaje al escritor Agustín Labrada en Cancún

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CHETUMAL.- La editorial Rotación, dirigida por el poeta Miguel Morales, y el gremio literario de Quintana Roo rendirán un homenaje al escritor Agustín Labrada por su trayectoria literaria, el próximo domingo 31 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el teatro del hotel Ixbalamqué, en Cancún.

Como parte del evento se presentará la antología Memoria y travesía, obra dedicada al autor, en la que participan 36 poetas. Durante el homenaje, algunos de los escritores antologados leerán sus textos y compartirán experiencias y recuerdos relacionados con Labrada y sus aportaciones a la literatura y la cultura de Quintana Roo.

Agustín Labrada nació en Holguín, Cuba, y actualmente reside en Cancún. A lo largo de su trayectoria ha publicado 15 libros, entre ellos los poemarios Saxofoneando, ganador del Premio Internacional de Poesía La Arena, en Perú, en 2015, y La soledad se hizo relámpago, obra que obtuvo el Premio de Poesía de la Ciudad de Holguín, Cuba, en 1987.

Entre sus publicaciones también destacan la novela Botas rusas, reconocida con el Premio Internacional de Novela Corta Fundación MonteLeón, en León, España, en 2022, así como el libro de ensayos Teje sus voces la memoria, ganador del Segundo Concurso de Creación Literaria Dante, en Mérida, México, en 2010.

En 2013 fue nombrado “Escritor internacional” durante el XI Festival del Libro Hispano de Houston, Texas. Además, su obra Palabra la frontera es considerada por la Enciclopedia de Quintana Roo como el inicio formal de la crítica literaria en el Caribe mexicano.

Labrada ha realizado lecturas de su obra en Estados Unidos, América Latina y Europa. Sus textos forman parte de tres discos compactos y de 75 antologías publicadas en distintos países. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, maya, griego y portugués.

En el prólogo de Memoria y travesía, el crítico Miguel Meza destaca la relevancia de la obra y trayectoria del escritor.

“Los lectores conocen los versos de nuestro escritor, saben de su labor dentro del periodismo cultural y la crónica literaria, han admirado su narrativa y han aprendido de su trabajo como editor e impulsor de iniciativas culturales”, señala.