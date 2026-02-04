Detecta Aseqroo más de un millón de pesos sin comprobar en la UT Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) detectó presuntas irregularidades financieras por más de un millón de pesos en la cuenta pública 2024 de la Universidad Tecnológica (UT) de Chetumal, institución dirigida por el rector Alfredo Marín Marín.

Las observaciones se derivan de las auditorías identificadas con los expedientes 24-AEMF-D-GOB-076-126 y 24-AEMF-D-GOB-076-127, cuyos resultados fueron remitidos al Congreso del Estado para su análisis y seguimiento.

De acuerdo con el informe de la Aseqroo, el presunto daño al erario asciende a un millón 128 mil 419.79 pesos y corresponde principalmente a incumplimientos en la comprobación de ingresos propios y del ejercicio del gasto público.

Entre los conceptos observados se encuentran servicios pagados sin documentación comprobatoria por un monto de 755 mil 212.89 pesos; pagos a puestos no autorizados y contrarios a la normatividad vigente por 111 mil 793.20 pesos; así como otras irregularidades administrativas que suman 201 mil 999.32 pesos.

El periodo auditado corresponde a la actual administración encabezada por Alfredo Marín Marín y también involucra a la responsable del área administrativa de la universidad, Julia Mariluz Martínez Sánchez.

La Aseqroo estableció que el monto observado deberá ser debidamente solventado y, en caso de no comprobarse, deberá reintegrarse conforme a los procedimientos que determinen tanto el órgano auditor como el Congreso del Estado. El caso también podría derivar en la presentación de denuncias penales.

Estas observaciones se dan en un contexto de señalamientos previos al interior de la Universidad Tecnológica de Chetumal. En mayo de 2025, la institución se vio envuelta en un escándalo tras el despido presuntamente injustificado de siete trabajadores.

En ese momento, empleados y extrabajadores denunciaron que la directora administrativa, Julia Mariluz Martínez Sánchez, habría deteriorado el ambiente laboral mediante prácticas de hostigamiento y la implementación de un programa de despidos masivos. También señalaron que el rector Alfredo Marín Marín permitió dichas acciones y acusaron que la funcionaria contaría con respaldo de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Cristina Torres Gómez.

Según el Presupuesto de Egresos del Estado, la Universidad Tecnológica de Chetumal recibió en 2024 un total de 32 millones 828 mil 250 pesos; para 2025 ejerció 34 millones 140 mil 802 pesos, y para 2026 cuenta con el mismo monto aprobado para su operación.

La UT de Chetumal tiene más de 14 años de funcionamiento, se localiza a un costado del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado y del tianguis Yum Ka’ax, y cuenta con una matrícula aproximada de 542 estudiantes. Actualmente ofrece las carreras de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, Gastronomía, Innovación de Negocios y Mercadotecnia, y Mecatrónica.