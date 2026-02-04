Presenta SICT MIA para construir “segundo piso” en el bulevar Kukulcán de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto para construir el distribuidor vial “Kukulkán” en Cancún, el cual se ubicará en el entronque del Puente Vehicular Nichupté con el bulevar Kukulcán, en la zona hotelera.

El proyecto contempla la construcción de un distribuidor vial conformado por un paso elevado vehicular de 770 metros de longitud, planteado como una solución a la severa congestión vial que se registra en ese punto, así como a los problemas de seguridad que no fueron previstos desde la etapa de planeación del puente sobre la laguna Nichupté.

Para su desarrollo se requerirá una superficie total de 12 mil 615.53 metros cuadrados, en la que se edificará el paso superior con rampas de acceso y una estructura compuesta por 10 columnas unidas mediante trabes de concreto, que conforman nueve claros con cinco ejes principales.

De acuerdo con la MIA, el distribuidor iniciará con una sección de cuatro carriles de 3.20 metros de ancho cada uno y camellón central, hasta alcanzar un ancho máximo de 28.4 metros en su sección cinco. Esta última contará con cuatro carriles de 3.20 metros, un carril de 5.5 metros correspondiente a una gasa de incorporación, otro carril de 4.5 metros, una ciclovía de 2.5 metros y acotamientos de 50 centímetros.

La SICT señala que entre los principales beneficios del proyecto se encuentra el aumento en las velocidades de operación y la reducción de los costos de operación vehicular, además de una mejora significativa en la comodidad y seguridad de los usuarios, gracias a una mayor cantidad de carriles y una mejor superficie de rodamiento.

Asimismo, se prevé una mayor eficiencia en los servicios de transporte comercial e industrial de la zona, así como una disminución en los niveles de contaminación por emisiones de gases y ruido, al propiciar un tránsito más fluido y rápido. La dependencia federal sostiene que la obra elevará de manera sustancial el nivel de servicio para los usuarios locales y de largo itinerario, al ofrecer una interconexión vial más eficiente en la zona hotelera.

La SICT precisó que los trabajos de construcción del distribuidor vial “Kukulkán” se realizarán dentro de los derechos de vía existentes. Los ejes 100, 200 y 80 se ubicarán sobre el bulevar Kukulcán, mientras que los ejes 60 y 70 se desarrollarán parcialmente sobre dicha vialidad y en parte sobre el derecho de vía del Puente Vehicular Nichupté.

Con esta configuración, los vehículos que circulen en dirección al Aeropuerto Internacional de Cancún podrán transitar por la parte elevada del distribuidor, mientras que quienes provengan del Puente Vehicular Nichupté se incorporarán por la parte inferior en cualquiera de los sentidos, sin interferir con la circulación del bulevar Kukulcán.

Finalmente, la dependencia federal adelantó que, mientras se obtiene la autorización ambiental para el proyecto, se realizarán adecuaciones temporales en los retornos existentes para mejorar el flujo vehicular en el entronque del puente, a la altura del kilómetro 13 del bulevar Kukulcán, frente a Plaza Kukulcán.