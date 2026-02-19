Detecta ASF daño por más de 27 mdp al erario de Felipe Carrillo Puerto

Comparte esta Noticia

FELIPE CARRILLO PUERTO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó presuntos daños a la Hacienda Pública federal en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, correspondientes al ejercicio 2024, por un monto superior a 27 millones de pesos observados en compras y obras públicas ejecutadas con recursos federales durante la administración de la alcaldesa Maricarmen Hernández Solís.

En la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública, presentada el lunes, la ASF informó que revisó una muestra por 52 millones 39.6 mil pesos del ayuntamiento, por lo que el presunto daño equivale a más de la mitad de los recursos auditados.

La revisión incluyó fondos federales como el FAISMUN por 45 millones 461.8 mil pesos, el Fortamun por 5 millones 84.7 mil pesos y Participaciones Federales por 1 millón 493 mil pesos.

En materia de adquisiciones, la ASF reportó que el municipio informó compras por 3 millones 489 mil 824 pesos; sin embargo, no acreditó la entrada a almacén ni la recepción formal de bienes por 3 millones 87 mil 863.16 pesos, pagados con recursos del Fortamun. Por ello, se presume un probable daño por ese monto, más los rendimientos financieros generados, al no comprobarse documentalmente la entrega de los bienes correspondientes al contrato MFCP/OM/DAP/013B/2024.

En cuanto a obra pública, el órgano fiscalizador detectó un probable daño patrimonial superior a 24 millones de pesos relacionado con la construcción de calles de terracería con carpeta asfáltica, ampliación de red de agua potable y pavimentaciones.

El municipio presentó documentación de respaldo para algunos contratos por 20 millones 814 mil 474.60 pesos; no obstante, en otros dos contratos —por 24 millones 647 mil 368.20 pesos— la ASF observó deficiencias técnicas y falta de pruebas de laboratorio que acreditaran la calidad de los trabajos pagados. Tampoco se entregaron reportes suficientes de control de compactación ni de espesores de carpeta asfáltica, lo que impide comprobar la correcta ejecución de la obra.

Por estas irregularidades, la ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública federal por 24 millones 647 mil 368.20 pesos adicionales, más los rendimientos financieros correspondientes, al no justificarse las inconsistencias técnicas detectadas.

En sus conclusiones, el órgano fiscalizador señaló que el municipio infringió la normativa en materia de adquisiciones y obra pública, generando un probable daño que representa 53.3 por ciento de la muestra auditada, derivado de la falta de reportes fotográficos, entradas de almacén, actas de recepción y pruebas técnicas suficientes.

La alcaldesa intentó solventar las observaciones; sin embargo, la documentación presentada por el ayuntamiento fue considerada insuficiente por la ASF.

Con información de S-Límite Quintana Roo