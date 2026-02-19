La sombra de Rafa Marín Mollinedo y el choque de trenes en Morena Quintana Roo

Comparte esta Noticia

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

Por lo que se sabe, aunque sin confirmar, será hasta el marzo por venir cuando Rafael Marín Mollinedo llegue al Estado como delegado del Bienestar, lo que sería el aval federal a su posible candidatura Quintana Roo para 2027. No obstante, hasta hoy sigue al frente de las aduanas nacionales. Lo que se proyecta en nuestra geografía es su mera sombra política.

¡Pero vaya con la sombra y su efecto entre la verde grey estatal, que ve en riesgo su acceso a un aparato público que rinde óptimas canonjías!

Al menos dos articulistas de la capital del país -lo de nacionales es mucho decir-, dan por cierto su próximo arribo y auguran un “choque de trenes” entre el “Niño Verde”, una sociedad anónima, y la que sería una decisión del Palacio Nacional.

He aquí el problema; el Verde avalará las reformas de la presidenta Sheinbaum -reducir el dinero a partidos y el número de “pluris”- si se valoran sus puntos de vista que son, según su líder Manuel Velazco y, en síntesis, la posesión de San Luis Potosí y Quintana Roo, el uno su escaparate, y el otro su monedero. Sobra decir que el PT no da color y que el jaloneo continúa.

Ganar sin Morena

Entre tanto, en el ámbito local, la grey verde dice estar lista para, dado el caso, ganar las urnas sin Morena, al decir de Karen Castrejón, una de sus líderes, basada en encuestas que ellos pagaron y que les dan el triunfo en las casillas. Cabe anotar que es muy diferente competir con el aparato del Estado a su favor, como lo han hecho, que en su propia contra, como no lo han enfrentado.

Así pues, lo que campea es la sombra de Rafael Marín y, para muchos, incluido parte del establishment, las dos semanas por venir serán de zozobra. Acaso harta de los desplantes de “niños verdes” y adláteres, la presidenta de un golpe de autoridad y la dicha reforma se aplace para más adelante, que tiempo tiene y de sobra. Hoy las expectativas están pesando más que la realidad.

Juan José Morales

Del tintero: Por estos días, hace nueve años, murió en su natal Mérida, Yucatán, el escritor Juan José Morales precursor en el país de la difusión científica. Laureado por la UNAM entre otras universidades, su obra es poco conocida en Quintana Roo, donde vivió la mayor parte de su vida. Parte del consejo editorial de la Gaceta del Pensamiento publicó en la serie Cuadernos Los divinos negocios, sobre los Legionarios de Cristo; La naturaleza y los mayas, y El oficio periodístico, sus únicos libros publicados en el Estado.

Estas líneas son en memoria de un destacado periodista que se forjó, mimeógrafo en mano (1959), en las huelgas de ferrocarrileros del legendario Demetrio Vallejo.