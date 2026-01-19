Detecta Semar siete conglomerados de sargazo frente a Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Secretaría de Marina (Semar) detectó la presencia de siete conglomerados de sargazo en aguas del Caribe mexicano frente a las costas de Quintana Roo, con un volumen estimado de 127 toneladas; no obstante, el semáforo de arribo se mantiene en color verde, lo que indica una baja probabilidad de afectaciones relevantes a las playas del estado.

De acuerdo con información difundida por la dependencia naval, los conglomerados fueron identificados mediante monitoreo satelital y análisis oceanográficos, y algunos de ellos podrían aproximarse al litoral quintanarroense durante el fin de semana. Las zonas con mayor posibilidad de recale se localizan en el sur del estado, particularmente en Mahahual y Xcalak, mientras que Cancún y el norte de Quintana Roo no aparecen dentro del mapa de riesgo actual.

La Semar informó que mantiene vigilancia permanente sobre el desplazamiento del sargazo y recomendó a los municipios del sur reforzar acciones preventivas de limpieza y contención, con el objetivo de reducir posibles impactos ambientales y turísticos.

Aunque el fenómeno del sargazo en el Caribe mexicano suele intensificarse entre abril y julio, en 2026 se han registrado arribos atípicos desde enero. Esta situación coincide con análisis científicos que apuntan a modificaciones en las corrientes marinas, la temperatura del océano y las trayectorias de las macroalgas provenientes del Atlántico hacia el Caribe.

Redes especializadas, como la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo, han documentado flotaciones tempranas de Sargassum, aunque hasta el momento no se reportan afectaciones severas en playas turísticas.

Por separado, el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, también perteneciente a la Secretaría de Marina, reportó la detección de una biomasa total de 8 mil 327 toneladas de sargazo en el Caribe mexicano, distribuida en cinco conglomerados cercanos a las costas de Quintana Roo, aunque con baja probabilidad de recale en el corto plazo.

El reporte, con corte al 16 de enero de 2026, se elaboró a partir de composiciones satelitales de los últimos siete días, imágenes de la Universidad del Sur de Florida y modelos de corrientes marinas superficiales del Servicio de Vigilancia Marina (CMEMS) de la Comisión Europea-Copernicus.

El boletín detalla que el conglomerado más cercano se localiza a 42 kilómetros de la costa, con una biomasa estimada de 1.2 toneladas, y podría aproximarse hasta siete kilómetros del litoral este de Cozumel en las próximas 48 horas, con arribos bajos. Otro grupo, con un volumen de 27.2 toneladas, se ubica a 21 kilómetros de la costa y podría acercarse a 16 kilómetros de Xcalak, también con baja probabilidad de recale.

El conglomerado de mayor volumen, con 47.8 toneladas, se encuentra a 66 kilómetros de la costa, sin posibilidad de arribo en las siguientes 24 horas. Otros dos grupos, con biomasas de 3.5 y 20.5 toneladas, se localizan entre 47 y 115 kilómetros del litoral, sin riesgo inmediato para las playas de Quintana Roo.