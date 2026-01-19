Playa del Carmen se presenta en FITUR 2026 como destino turístico moderno, seguro y con identidad propia

Comparte esta Noticia

MADRID.- Playa del Carmen es una ciudad turística del Caribe Mexicano que, con el liderazgo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, ha evolucionado para convertirse hoy en un destino moderno, seguro y con identidad propia, destacó la secretaria de Turismo, Estefanía Hernández.

En rueda de prensa celebrada en esta ciudad, en el marco de la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), la funcionaria comentó que Playa del Carmen cuenta con más de 45 mil cuartos hoteleros y crece día a día en diversos segmentos turísticos, entre ellos el de negocios, convenciones, congresos, wellnes, deportivo, cultural y comunitario.

En este contexto, indicó que la FITUR 2026 es el escaparate ideal para presentar de manera oficial el Corredor de los Cenotes, iniciativa que unirá a Playa del Carmen con municipios de Yucatán y Quintana Roo. Se trata, dijo, de un proyecto inter destinos que impulsará el desarrollo turístico de la región de manera sustentable.

“Vivimos en una zona privilegiada. La Península de Yucatán es única en el mundo. Debajo del paraíso existe otro paraíso que atrae a científicos, exploradores y viajeros de todas las latitudes”, expuso.

El Corredor de los Cenotes, que unirá en una primera etapa a Playa del Carmen con municipios como Valladolid y Mérida, en Yucatán, y Tulum, en Quintana Roo, ofrecerá medio millar de kilómetros por recorrer.

“Planear una escapada al Corredor de los Cenotes es regalarse una pausa transformadora en medio de la selva, donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza marca el ritmo”, señaló Estefanía Hernández, quien destacó el modelo turístico que impulsa la Presidenta Municipal, del “All Inclusive” al todos incluidos.

Abundó que el objetivo es atraer a turismo de calidad que disfrute de la naturaleza, cuide el medio ambiente y de la gran riqueza cultural de Playa del Carmen.

XXI Edición de los Premios Excelencias

Por su parte, Antón Bojórquez, secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, dio a conocer que Playa del Carmen es finalista en la XXI edición de los Premios Excelencias, que se celebrará el 21 de enero en el marco de la FITUR, en el auditorio sur de IFEMA Madrid.

Playa del Carmen, explicó, compite dentro del premio Excelencias Turísticas 2025 con la Ruta de la Miel y la Selva, iniciativa de turismo comunitario y agroecológico que integra la meliponicultura ancestral, con la Xunán Kab (abeja sagrada del pueblo maya) como símbolo cultural, y la apicultura tradicional y contemporánea como actividades productivas clave para el territorio.

Se trata de turismo comunitario maya con experiencias sostenibles basadas en saberes ancestrales y conservación; diversifica ingresos locales, fortalece identidad y posiciona el destino como modelo responsable.

La ruta conecta meliponarios y apiarios de la región, selva viva y flora melífera, conocimiento ancestral y prácticas actuales, producción local de miel y derivados, experiencias educativas y culturales de bajo impacto.

La primera fase se compone de cinco paradas: Xunán Kab – Meliponario Emiliano Zapata; Vida y Esperanza – Transformación de la Miel; Mezcalito – Apiario de Selva; Santa Cecilia – Apiario Tradicional, y Santa Cecilia – Saberes de la Colmena.

Promoción con vivencias reales

En su mensaje de bienvenida, la empresaria Fabiana Briseño, quien va al frente de la delegación de Playa del Carmen, resaltó que el destino es una de las mejores puertas para conocer el México verdadero y que España es mercado profundamente conectado con nuestro país.

“Cada año, miles de turistas españoles viajan a nuestro país, y muchos de ellos llegan buscando algo más que playas: buscan cultura, autenticidad, historias y experiencias que merezcan ser contadas”.

Dijo que hoy se hace una promoción menos basada en folletos y más en vivencias reales. Queremos hablar de experiencias, de encuentros con la vida local, de bienestar, de gastronomía y de propuestas pensadas para un viajero europeo que valora la calidad, el contexto y la historia detrás de cada lugar.

“Playa del Carmen es, en esencia, México auténtico. Aquí la vida cotidiana convive con el visitante: las tradiciones, los mercados, la cocina regional y celebraciones como el Carnaval no son espectáculos diseñados para el turismo, sino expresiones reales de una comunidad viva”, indicó Fabiana Briseño.

En la conferencia de prensa, a la que acudieron medios españoles y mexicanos, también estuvieron presentes el director general del Instituto de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen, Ernesto Martínez, y el empresario pionero Gerardo Valadez, así como el influencer Fredy “Unmexicanoviajero”.